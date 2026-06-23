Tutte le gare dei rosanero per il pre-campionato della stagione 2026/27
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Il Palermo ha ufficializzato il suo programma di amichevoli per l'estate che precede la stagione 2026/27. Il comunicato dei rosanero: "Il Palermo allenato da Filippo Inzaghi disputerà cinque amichevoli nel corso del ritiro estivo in Trentino-Alto Adige, in programma dal 10 al 30 luglio 2026.
Questo il riepilogo delle gare* :
• Mercoledì 15 luglio, ore 17.30: Palermo FC vs FC Gherdëina (ITA) – Centro Sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina in Valgardena (BZ);
• Sabato 18 luglio, ore 16.00: Palermo FC vs FC Ingolstadt 04 (GER) – Centro Sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina in Valgardena (BZ);
• Mercoledì 22 luglio, ore 17.00: Palermo FC vs FC Paradiso (SUI) – Centro Sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina in Valgardena (BZ);
• Sabato 25 luglio, ore 16.00: Palermo FC vs FC Nürnberg (GER) – Sportzone Laugen, Naz-Sciaves (BZ);
• Mercoledì 29 luglio, ore 17.00: Palermo FC vs FC Iraklis 1908 (GRE) – Centro Sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina in Valgardena (BZ).
*L’orario di inizio delle gare può subire variazioni.
Si informa che il biglietto intero per ciascuna partita in programma a Santa Cristina in Valgardena si potrà acquistare esclusivamente presso la biglietteria dell’impianto sportivo al prezzo di 10 €. L’accesso dei minori di 14 anni sarà invece a titolo gratuito.
Le modalità di ingresso per gara che si disputerà a Naz-Sciaves saranno comunicate successivamente.
La vendita dei tagliandi delle cinque amichevoli sarà gestita direttamente dagli organizzatori locali".
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