Il mercato del Palermo entra nella sua fase più calda. Con l'apertura ufficiale della finestra estiva ormai imminente, la dirigenza rosanero guidata dal direttore sportivo Carlo Osti è al lavoro per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa il più possibile completa già nelle prime settimane di preparazione. Il centrocampo resta il reparto destinato ai maggiori interventi, ma il club continua a muoversi anche sugli esterni offensivi, sulle corsie difensive e sui rinnovi.

Secondo Giornale di Sicilia e Corriere dello Sport, il nome più vicino a vestire la maglia rosanero è quello di Hernani. La trattativa con il Monza è ormai in fase avanzata e potrebbe arrivare alla fumata bianca già nelle prossime ore. Il trasferimento dovrebbe avvenire a titolo definitivo per una cifra di poco inferiore al milione di euro. Il brasiliano, reduce dalla promozione in Serie A con il Monza e già allenato da Filippo Inzaghi ai tempi della Reggina, rappresenta uno dei profili individuati per aumentare qualità, esperienza e leadership in mezzo al campo. Anche Tuttosport conferma come l'operazione sia ormai vicina alla chiusura.

Parallelamente, il Palermo continua a lavorare per Nahuel Estevez. Come riportano Giornale di Sicilia e Corriere dello Sport, al centrocampista argentino, svincolatosi dal Parma, è stato proposto un contratto biennale. I contatti con il suo entourage proseguono e la società rosanero è fiduciosa di poter ridurre la distanza economica che ancora separa le parti. Secondo Tuttosport, anche l'operazione Estevez resta molto ben avviata.

Tra gli obiettivi per il futuro continua a esserci Alessandro Romano della Roma. Il Giornale di Sicilia sottolinea come il direttore sportivo Carlo Osti abbia intensificato i contatti nelle ultime settimane per il centrocampista classe 2006, mentre il Corriere dello Sport evidenzia che il Palermo è disposto a investire una cifra importante pur di superare la concorrenza di Bologna e Cagliari. La Roma valuta il cartellino tra i 7 e gli 8 milioni di euro, cifra confermata anche dalla Gazzetta dello Sport, che aggiunge come il Palermo abbia presentato una controproposta vicina ai 6 milioni, senza escludere formule alternative come il prestito con obbligo di riscatto. Dall'edizione bolognese del Corriere dello Sport emerge inoltre che il Bologna rappresenta attualmente la principale concorrente dei rosanero nella corsa al giovane centrocampista.

Per l'attacco il primo nome resta Zito Luvumbo. Sia il Giornale di Sicilia sia il Corriere dello Sport confermano che l'esterno del Cagliari continua a essere la priorità assoluta per rinforzare il reparto offensivo di Filippo Inzaghi. I rossoblù valutano il giocatore tra i 3 e i 4 milioni di euro e le due società sono al lavoro per trovare la formula più adatta a chiudere l'operazione. La Gazzetta dello Sport aggiunge che il Palermo preferirebbe impostare l'affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre il Cagliari spinge per una cessione a titolo definitivo. Sempre secondo la rosea, l'interesse per Luvumbo non esclude un possibile ritorno di fiamma per Rui Modesto, rientrato all'Udinese dopo il mancato riscatto.

Le alternative offensive restano rappresentate da Rao, esterno di proprietà del Napoli, e da Mattia Compagnon, profilo che continua a rimanere nei radar del direttore sportivo Carlo Osti, come riferisce il Giornale di Sicilia.

Anche sulle corsie difensive il Palermo continua a monitorare diversi profili. Per la fascia destra piace Tommaso Cassandro, di proprietà del Como dopo l'ultima stagione disputata al Catanzaro, mentre sulla sinistra restano sotto osservazione Matteo Cocchi dell'Inter e Stefano Di Mario della Virtus Entella, due giovani ritenuti particolarmente interessanti dalla dirigenza rosanero. A confermarlo sono sia il Giornale di Sicilia sia la Gazzetta dello Sport.

Sul fronte dei rinnovi è ormai tutto definito per Jesse Joronen. Come riporta il Giornale di Sicilia, il portiere finlandese prolungherà il proprio contratto con il Palermo per un'altra stagione, con una clausola che farà scattare automaticamente il rinnovo in caso di promozione in Serie A.

Per quanto riguarda le uscite, il Giornale di Sicilia riferisce dell'interesse del Vicenza per Aljosa Vasic, indiscrezione confermata anche da Tuttosport, che inserisce il centrocampista serbo tra i possibili obiettivi del club veneto.

Con diverse trattative ormai entrate nella fase decisiva, il Palermo è pronto ad accelerare. L'obiettivo della società è chiaro: consegnare a Filippo Inzaghi una squadra competitiva già nelle prime settimane di preparazione e gettare così le basi per una stagione in cui la promozione in Serie A rappresenta il traguardo dichiarato.