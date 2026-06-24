L'ex allenatore del Palermo, Delio Rossi, è intervenuto al Giornale di Sicilia.

Qual è il bilancio della stagione del Palermo?

«Quando sei il Palermo e giochi in Serie B, non puoi fare altro che lottare per vincere il campionato. È chiaro, quindi, che quando non riesci nell'obiettivo c'è rammarico e dispiacere e quindi capisco la delusione per il mancato raggiungimento delle aspettative.»

Il Palermo può ripartire con ambizioni di promozione nella prossima stagione?

«Avendo una società così forte, è impossibile non pensare che il Palermo sarà nuovamente tra le favorite per il prossimo campionato. Dare continuità al lavoro di Inzaghi è sicuramente la cosa più giusta. Se hanno deciso di puntare ancora una volta su di lui, vorrà dire che hanno ritenuto che fosse la persona giusta per riportare il Palermo in Serie A.»

Quali saranno le principali insidie del prossimo campionato di Serie B?

«È chiaro che le squadre retrocesse dalla Serie A possono approfittare del paracadute per tentare una rapida risalita e quindi formare squadre molto forti. La Serie B è un campionato talmente particolare dove non puoi dare nulla di scontato e dove molte squadre ti possono sorprendere, come è successo con il Catanzaro, per esempio. Quindi non c'è nulla di scontato: il Palermo dovrà faticare ma ha tutte le carte in regola per arrivare all'obiettivo.»

Lei è ancora in attesa di una nuova panchina: qual è la sua situazione?

«Attualmente sono svincolato. Se c'è qualche società che avrà bisogno del mio aiuto e se io stesso capirò di poter dare una mano, allora tornerò in panchina. Altrimenti resterò fuori ad aspettare, ma senza ansia.»