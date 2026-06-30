Ufficiale l'arrivo di Nahuel Estevez.
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Arriva il primo colpo di mercato per il Palermo in questa sessione estiva: è ufficiale l'arrivo di Estevez. Il centrocampista arriva da svincolato dopo l'esperienza con la maglia del Parma.
IL COMUNICATO
"Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Nahuel Estévez.
Il calciatore, svincolatosi dal Parma Calcio, si è legato al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.
A Nahuel il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero."
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