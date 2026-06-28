Il Palermo continua a lavorare per offrire a Filippo Inzaghi una formazione che possa dare di nuovo l'assalto alla Serie A.

Dopo gli imminenti arrivi di Hernani, Estevez e Cassandro, il direttore sportivo, Carlo Osti, potrebbe puntare a rinforzare il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Palermo avrebbe mostrato di nuovo interesse per Stefano Moreo. Già in rosanero dal 2018 al 2019, l'ex Venezia è stato allenato da Filippo Inzaghi nella stagione 2024/2025 al Pisa, annata in cui ha contribuito alla promozione in massima serie della formazione nerazzurra. La società toscana vorrebbe non privarsene ma il Palermo potrebbe continuare il pressing nelle prossime ore.

Un altro nome che è emerso nelle scorse ore, sempre secondo Pedullà, sarebbe quello di Manuel De Luca. L'attaccante tornato alla Cremonese dopo il prestito al Modena, oltre al Palermo avrebbe anche altri estimatori, tra cui il Padova.