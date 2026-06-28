Il Palermo continua a muoversi con decisione sul mercato per consegnare a Pippo Inzaghi una rosa sempre più competitiva in vista della nuova stagione. Dopo aver definito con il tecnico le priorità della campagna acquisti, il direttore sportivo Carlo Osti sta lavorando su più tavoli per rinforzare ogni reparto e aumentare il livello di competitività della squadra.

Le operazioni più vicine alla chiusura riguardano Tommaso Cassandro, Hernani e Nahuel Estévez. Come riportato dal Giornale di Sicilia, Cassandro, reduce dall'esperienza al Catanzaro ma di proprietà del Como, è pronto a vestire la maglia rosanero con un contratto triennale, mentre il Palermo dovrebbe versare poco più di un milione di euro al club lariano. Sempre secondo il Giornale di Sicilia, anche Hernani, in uscita dal Monza, è ormai a un passo, così come Estévez, svincolato dopo l'ultima esperienza al Parma, che firmerà un contratto biennale. Il Corriere dello Sport conferma come questi tre innesti rappresentino la base del nuovo Palermo voluto da Inzaghi.

Con il centrocampo praticamente sistemato e la difesa rinforzata, il focus si sposta adesso sull'attacco. Il Corriere dello Sport sottolinea che Zito Luvumbo resta la priorità assoluta per la fascia offensiva. Tra Palermo e Cagliari esiste già un'intesa di massima sulla formula del trasferimento, ma si attende ancora la decisione definitiva del calciatore. Anche il Giornale di Sicilia conferma che la società rosanero continua a lavorare con fiducia per arrivare alla fumata bianca.

Qualora la trattativa non dovesse sbloccarsi, il Palermo tiene aperte altre piste. Il Corriere dello Sport conferma che Mattia Compagnon del Venezia resta un'alternativa concreta, mentre il Giornale di Sicilia aggiunge anche il nome di Rao del Napoli tra i profili seguiti. Resta inoltre in stand-by la situazione di Rui Modesto: secondo entrambe le testate i contatti con l'Udinese proseguono, anche se nelle ultime ore non si sono registrati passi avanti significativi.

A centrocampo potrebbe non essere finita qui. Il Corriere dello Sport rivela che, sfumata la possibilità di arrivare ad Alessandro Romano, passato dalla Roma al Cagliari, sono risalite le quotazioni di Simone Trimboli del Mantova, profilo che piace anche al Giornale di Sicilia.

Il mercato del Palermo guarda anche oltre. Il Corriere dello Sport spiega che Osti è al lavoro per individuare un vice Augello sulla corsia sinistra, visto che Lund non rientra nel progetto tecnico, e valuta anche l'arrivo di un difensore centrale mancino, con Giovanni Bonfanti dell'Atalanta tra i nomi monitorati.

Capitolo attacco: il Giornale di Sicilia mette sotto i riflettori Jérémy Le Douaron, chiamato a convincere Inzaghi durante il ritiro. Dopo appena 11 reti complessive in due stagioni, il francese dovrà dimostrare di poter dare un contributo maggiore sia come centravanti sia da esterno offensivo. In caso contrario, l'ipotesi più probabile resta quella di una cessione in prestito.

Sempre il Giornale di Sicilia evidenzia come il Palermo sia alla ricerca anche di un'alternativa a Pohjanpalo. Il sogno continua a essere Stefano Moreo, ma il Pisa difficilmente lo lascerà partire. Per questo motivo la dirigenza continua a concentrarsi soprattutto sul rinforzo delle corsie offensive.

Sul fronte delle uscite, infine, il Corriere dello Sport segnala il forte interesse di Avellino e Benevento per Sebastiano Desplanches, destinato a una nuova esperienza in prestito. Il Giornale di Sicilia aggiunge che Vasic è vicino al Vicenza, mentre Nikolaou potrebbe tornare in Grecia con l'Asteras Tripolis. Per il ruolo di secondo portiere, infine, resta vivo l'interesse per Pizzignacco del Monza, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia.