Radunovic potrebbe essere vicino ai rosanero.
VIDEO Palermo, parla il presidente del Manchester City: "Dobbiamo andare in Serie A"
Il Palermo, dopo avere rinforzato il centrocampo, starebbe puntando anche alla porta.
Sebastiano Desplanches potrebbe nuovamente salutare la Sicilia, su di lui, secondo quanto riportato da Di Marzio, ci sarebbero squadre inglesi interessate. Invece, il futuro di Alfred Gomis sarebbe ancora incerto.
Carlo Osti starebbe dunque cercando un altro portiere, probabilmente panchinato, adatto da affiancare a Jesse Joronen, fresco di rinnovo. Secondo quanto riportato da CagliariCalcioNews.it, il profilo individuato dal direttore sportivo sarebbe quello di Boris Radunovic.
L'ex Cremonese, in scadenza di contratto il prossimo anno, dovrebbe salutare la Sardegna. Il Cagliari aprirebbe ad una operazione a titolo definitivo: il serbo non rientra più nei piani del tecnico Pisacane. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del portiere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA