Il Palermo continua a prendere forma in vista della stagione 2026/27. A poco più di una settimana dall'inizio del ritiro di Santa Cristina Valgardena, la dirigenza rosanero sta accelerando le operazioni per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa quanto più possibile completa. Tra trattative ormai vicine alla chiusura, obiettivi ancora da raggiungere e un'importante lavoro sulle uscite, il mercato entra nella sua fase più calda.

La priorità assoluta resta Zito Luvumbo. Come riferisce il Giornale di Sicilia, l'attaccante angolano del Cagliari è il primo obiettivo del Palermo e i contatti tra i due club hanno già prodotto una base d'intesa. Il direttore sportivo Carlo Osti punta ora ad accelerare per chiudere l'operazione nel più breve tempo possibile, considerandolo il profilo ideale per rinforzare la corsia offensiva sinistra del nuovo 4-2-3-1 disegnato da Inzaghi.

Nel frattempo sono ormai imminenti i primi annunci ufficiali. Sempre il Giornale di Sicilia parla delle firme ormai vicine di Estevez, arrivato da svincolato dopo l'esperienza al Parma, di Hernani, in arrivo dal Monza, e di Tommaso Cassandro, che lascerà il Como per vestire il rosanero. Anche la Gazzetta dello Sport conferma che questi innesti rappresentano il manifesto del nuovo progetto tecnico: una squadra costruita per essere più offensiva, più dominante e con maggiore qualità, grazie anche al definitivo passaggio dalla difesa a tre alla linea a quattro.

Proprio il reparto arretrato è quello maggiormente definito. Secondo il Giornale di Sicilia, con l'arrivo di Cassandro la difesa sarà praticamente completa e all'appello mancherà soltanto un terzino sinistro che possa alternarsi con Augello. L'orientamento del club è quello di investire su un giovane di prospettiva, anche se durante il ritiro potrebbe essere ancora Lund a ricoprire quel ruolo, pur restando sul mercato. Al centro della difesa, invece, Bani rappresenta l'unico titolare certo, mentre Peda, Ceccaroni e Magnani saranno chiamati a convincere Inzaghi durante la preparazione. Qualora uno tra Ceccaroni e Magnani dovesse partire, il Palermo tornerà sul mercato alla ricerca di un centrale mancino.

La questione Under sarà uno dei temi principali delle prossime settimane. Il Corriere dello Sport sottolinea come il Palermo sia ormai vicino al limite dei giocatori Over consentiti in lista e che questo obbligherà la società a cambiare strategia. L'obiettivo non sarà più quello di inserire giovani soltanto per completare l'organico, ma di individuare Under già pronti a competere per una maglia da titolare. Tra i profili monitorati viene citato il difensore dell'Atalanta Giovanni Bonfanti, mentre anche il futuro vice Augello potrebbe arrivare proprio dal mercato degli Under.

A centrocampo resta vivo l'interesse per Simone Trimboli del Mantova. Il Giornale di Sicilia spiega però che la trattativa, almeno per il momento, non rappresenta una priorità e che la distanza economica tra i due club non ha ancora consentito passi avanti concreti. Il focus principale rimane infatti l'attacco, dove oltre a Luvumbo servirà un altro esterno offensivo mancino, anche in funzione delle decisioni che verranno prese sul futuro di Le Douaron.

Per il ruolo di vice Pohjanpalo emergono invece nuovi nomi. Tuttosport rivela che il Palermo sta pensando a Stefano Moreo, attaccante che ritroverebbe Filippo Inzaghi dopo la promozione conquistata insieme con il Pisa. Anche la Gazzetta dello Sport conferma che Moreo è tra i principali candidati insieme a Manuel De Luca, rientrato alla Cremonese dopo il prestito al Modena. Secondo il quotidiano rosa, entrambi avrebbero già manifestato apertura verso un eventuale trasferimento in Sicilia. La stessa fonte aggiunge inoltre che la dirigenza continua a valutare anche un possibile ritorno di Rui Modesto, rientrato all'Udinese.

Parallelamente continua anche il lavoro sulle uscite. Il Giornale di Sicilia riferisce che Vasic resta nel mirino del Vicenza, mentre Nikolaou continua a piacere all'Asteras Tripolis, anche se la trattativa appare meno avanzata rispetto alle scorse settimane. Da definire anche il futuro di Brunori, il cui possibile ritorno alla Sampdoria sembra oggi meno probabile rispetto a quanto ipotizzato nei giorni scorsi. Restano sul mercato anche Blin, Gomes, Diakité, Lund, Appuah, Corona, Desplanches e Buttaro, tutti giocatori sui quali la società conta di fare chiarezza nelle prossime settimane.

Su questo punto, però, emerge una differenza rispetto a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui Brunori, Gomes, Blin, Lund e Nikolaou non dovrebbero nemmeno partire per il ritiro, segnale di una situazione ancora tutta da definire.

Il mercato rosanero, dunque, continua a svilupparsi su più fronti. Tra operazioni ormai in dirittura d'arrivo, trattative ancora aperte e la necessità di alleggerire la rosa, il Palermo prosegue la costruzione della squadra che dovrà provare a recitare un ruolo da protagonista nella corsa verso la Serie A.