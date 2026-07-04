Secondo arrivo in casa Palermo. Dopo l'annuncio di Nahuel Estevez, arrivato a parametro zero negli scorsi giorni, il club rosanero ha ufficializzato l'acquisto di Tommaso Cassandro. Trattativa che si è chiusa negli scorsi giorni, e dopo aver sostenuto - e superato - le consuete visite mediche di rito, si è proceduto con l'apposizione della firma del classe 2000 sul proprio contratto.

IDENTIKIT - Classe 2000, piede destro, Cassandro è il primo innesto del Palermo per quanto concerne il blocco di difesa. Reparto che ha salutato ben tre interpreti - Rui Modesto, Veroli e Bereszynski - e che si appresta a cambiare fisionomia. Difesa a tre o difesa a quattro cambierà poco, perché Cassandro a Catanzaro - sua ultima tappa prima di sbarcare in Sicilia. Con i calabresi due anni di alto livello - si è preso di forza il posto da titolare, dimostrandosi fondamentale nello sviluppo della linea difensiva dei giallorossi grazie alla sua polivalenza. Abile nel lavoro di reparto, prezioso nelle transizioni offensive con i suoi movimenti a rompere la linea.

LE CIFRE - Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, il Palermo ha versato nelle case del Como circa un milione e mezzo di euro, mentre il giocatore ha firmato un contratto quadriennale.

IL COMUNICATO - "Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Como 1907 le prestazioni sportive di Tommaso Cassandro. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Tommaso il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero."

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