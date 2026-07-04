Il ritiro si avvicina e il Palermo continua a lavorare senza sosta per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa il più possibile vicina alle sue esigenze. La dirigenza rosanero, guidata dal direttore sportivo Carlo Osti, sta portando avanti diverse trattative contemporaneamente, mantenendo aperte più piste in ogni reparto e valutando con attenzione sia profili esperti sia giovani di prospettiva.

Sul fronte offensivo, la novità più importante riguarda Zito Luvumbo. La trattativa per l'esterno del Cagliari, infatti, viene considerata ormai accantonata e il Palermo ha rivolto le proprie attenzioni verso altri obiettivi. Secondo il Corriere dello Sport, prende sempre più quota il nome di Mattia Compagnon, esterno classe 2001 del Venezia, ritenuto perfettamente compatibile con il 4-2-3-1 di Inzaghi grazie alla sua capacità di giocare sulla corsia destra a piede invertito. Il quotidiano sottolinea come tra i due club siano già stati avviati i primi contatti e come il giocatore rappresenti una delle opzioni più concrete per rinforzare un reparto che necessita di calciatori abili nell'uno contro uno.

Il Giornale di Sicilia, invece, evidenzia come nelle ultime ore abbia guadagnato posizioni Pontus Almqvist del Parma. L'esterno svedese viene descritto come un profilo particolarmente gradito perché rispecchia le caratteristiche richieste da Inzaghi: velocità, capacità di saltare l'uomo e propensione ad accentrarsi partendo dalla fascia destra per creare superiorità numerica. Lo stesso quotidiano aggiunge che restano vive anche le candidature di Mattia Compagnon, Davide Bragantini e Leonardo Marras del Mantova, oltre a Rui Modesto dell'Udinese, apprezzato anche per l'esperienza maturata in Sicilia nella scorsa stagione.

Divergenze emergono invece sulla pista che porta a Emanuele Rao. Secondo il Corriere dello Sport, il talento di proprietà del Napoli sarà prima valutato in ritiro da Massimiliano Allegri e i tempi dell'operazione non coincidono con le necessità del Palermo, motivo per cui l'interesse sarebbe destinato a rimanere soltanto una suggestione. Di diverso avviso il Giornale di Sicilia, che parla invece di un crescente ottimismo da parte del club rosanero, convinto di poter trovare la formula giusta per chiudere l'operazione.

Sempre il Corriere dello Sport esclude invece un ritorno di fiamma per Dany Mota del Monza, nome già accostato ai rosanero durante il mercato invernale.

A centrocampo resta una priorità Simone Trimboli del Mantova. Il Corriere dello Sport spiega che il centrocampista viene considerato l'alter ego di Filippo Ranocchia e che il Palermo continua a spingere per superare la concorrenza di Avellino e Sampdoria. Il Giornale di Sicilia conferma l'interesse ma aggiunge che anche la Cremonese segue con attenzione il giocatore, rendendo la trattativa più complessa. Resta inoltre monitorato Niklas Pyyhtiä del Bologna, anche se, secondo il quotidiano siciliano, al momento non risultano ancora contatti concreti.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, il Corriere dello Sport riferisce che la società è alla ricerca anche di un vice Joel Pohjanpalo. Tra i nomi seguiti figurano Manuel De Luca, rientrato alla Cremonese dopo il prestito al Modena, mentre sullo sfondo rimane Stefano Moreo, autentico pupillo di Inzaghi, anche se il Pisa non sembra intenzionato a privarsene.

Capitolo Under. Il Corriere dello Sport sottolinea come il Palermo voglia ringiovanire la rosa attraverso il mercato, mentre diversi giovani attualmente sotto contratto sono destinati a partire nuovamente in prestito. Si tratta del portiere Sebastiano Desplanches, dell'attaccante Giacomo Corona e dell'esterno francese Stredair Appuah, sul quale viene segnalato anche l'interesse del Rio Ave.

Tra i ruoli ancora da completare figura anche quello del secondo portiere. Secondo il Giornale di Sicilia, resta in corsa Alessandro Pizzignacco, ma l'operazione non rappresenta una priorità assoluta e il club preferisce prendersi ancora del tempo prima di affondare il colpo.

Per quanto riguarda le operazioni ormai definite, sia il Giornale di Sicilia sia Tuttosport concordano sul fatto che gli arrivi di Tommaso Cassandro dal Como e di Hernani siano ormai a un passo dall'ufficialità. Come riporta Tuttosport, i due calciatori hanno già sostenuto le visite mediche e manca soltanto l'annuncio ufficiale.

Infine, sul fronte delle uscite, il Giornale di Sicilia evidenzia come la situazione sia ancora bloccata. Prima di completare definitivamente la rosa, infatti, il Palermo punta ad alleggerire l'organico e il monte ingaggi, così da creare lo spazio necessario per gli ultimi innesti richiesti da Inzaghi.