Domani Tommaso Cassandro diventerà un nuovo giocatore del Palermo. Il giocatore di proprietà del Como è pronto a sostenere le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà al club rosanero. Operazione chiusa, adesso si attende soltanto l'ultimo step prima dell'annuncio ufficiale.

VISITE E FIRMA - Le consuete visite mediche sono fissate per domani, poi si potrà procedere con la firma sul contratto da parte del giocatore. Non è da escludere l'annuncio ufficiale del club già nella giornata di domani. In ogni caso: Cassandro domani diventerà un nuovo giocatore rosanero.

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