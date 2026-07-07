L'ex Palermo, Fabio Liverani, è intervenuto ai microfoni del Giornale di Sicilia per commentare l'arrivo di Hernani in rosanero e analizzare le ambizioni della squadra di Filippo Inzaghi in vista della prossima stagione di Serie B.

Che giocatore è Hernani, sia dal punto di vista umano che tecnico?

"A livello umano e caratteriale è un ragazzo d'oro. È un professionista serio, ci tiene molto e si allena in maniera esemplare. Per il Palermo è un grande acquisto, è un giocatore che abbina qualità e fisicità. Ha esperienza, è quel giocatore che serve alle squadre di Serie B che vogliono vincere il campionato. Hernani dà esperienza, fisicità e tecnica. Tutto questo ha anche aiutato il Monza a salire di categoria. Per me è un acquisto giusto e importante."

Dal punto di vista tattico, dove può rendere al meglio?

"Nel 4-2-3-1 può giocare nei due davanti alla difesa o sotto punta. Ha inserimento, gol, fisicità, è un giocatore che dà equilibrio. I suoi ruoli sono quelli."

Con gli arrivi di Hernani, Estevez e Cassandro, dove può arrivare il Palermo?

"Il Palermo, come ha più volte detto la società, vuole andare in Serie A. Quando una società fa una dichiarazione del genere vuol dire che ogni anno ha la forza e la volontà di migliorare la squadra. La squadra era già forte l'anno scorso, il Palermo aveva fatto un mercato importante. Mantenendo la guida tecnica e il direttore sportivo e dando continuità al lavoro, sicuramente il Palermo partirà tra le favorite. Non ci sono dubbi. Poi il calcio non è matematica, ma il Palermo ha l'obbligo di vincere il campionato."

Quali saranno le principali rivali dei rosanero nella prossima Serie B?

"Le retrocesse sicuramente partono avanti, poi c'è sempre la sorpresa, come è stato il Frosinone che nessuno dava per favorito nell'ultimo campionato. Ma su tutte c'è il Palermo."

Quanto può incidere il pubblico del Barbera nella corsa alla Serie A?

"Il pubblico è fuori categoria, non lo scopro certo io. Si può fare solo un plauso e sicuramente in Serie B fa la differenza. Il Palermo fa numeri che non c'entrano nulla con questa categoria."