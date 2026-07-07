Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Venerdì il Palermo partirà per il ritiro di Santa Cristina Valgardena, ma il lavoro della dirigenza rosanero non si ferma. Dopo aver definito i primi tre acquisti dell'estate, il direttore sportivo Carlo Osti continua a lavorare per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa sempre più vicina alle esigenze del nuovo allenatore, con particolare attenzione agli esterni offensivi e agli ultimi ritocchi da effettuare prima dell'inizio della preparazione.

Intanto è arrivata anche la terza ufficialità del mercato estivo. Hernani è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. Come riportano Corriere dello Sport e Giornale di Sicilia, il centrocampista brasiliano arriva dal Monza a titolo definitivo per una cifra vicina al milione di euro e ha firmato un contratto biennale. Si tratta di un innesto fortemente voluto dalla società, che aggiunge esperienza, qualità e personalità a un reparto già rinforzato dagli arrivi di Nahuel Estévez e Tommaso Cassandro.

Per Hernani si tratta anche di un ritorno al fianco di Filippo Inzaghi, già suo allenatore ai tempi della Reggina, stagione nella quale il brasiliano realizzò sette reti in campionato. Come ricorda il Giornale di Sicilia, il centrocampista ritroverà anche Estévez, suo ex compagno al Parma, dopo la promozione conquistata insieme in Serie A. La sua duttilità rappresenta uno dei principali punti di forza: può giocare sia in un centrocampo a due che a tre, oltre ad agire sulla trequarti alle spalle della punta.

Con i primi tre acquisti già a disposizione, il Palermo può presentarsi al ritiro con un'ossatura definita, ma il mercato è tutt'altro che concluso. La priorità assoluta resta l'acquisto di un esterno offensivo di destra. Secondo il Corriere dello Sport, le quotazioni di Mattia Compagnon del Venezia continuano a salire. Dopo i primi contatti tra i club, la società rosanero avrebbe accelerato per provare a chiudere l'operazione. Anche il Giornale di Sicilia conferma che il dialogo con il Venezia prosegue e che il classe 2001 è considerato uno dei profili più adatti alle richieste tattiche di Inzaghi, grazie alla sua capacità di giocare su tutto il fronte offensivo e creare superiorità numerica nell'uno contro uno.

Parallelamente, il direttore sportivo Carlo Osti continua a valutare altre soluzioni. Resta viva la candidatura di Pontus Almqvist del Parma, esterno offensivo che piace per caratteristiche tecniche e duttilità. Sul taccuino della dirigenza figura ancora anche Rui Modesto, rientrato all'Udinese dopo il mancato riscatto. Il Corriere dello Sport rivela che il Palermo avrebbe avuto nuovi contatti con il club friulano per verificare la possibilità di riportare in rosanero il nazionale angolano attraverso una nuova trattativa. Tra i giovani continua inoltre a essere seguito Emanuele Rao del Napoli, anche se il suo futuro dipenderà dalle valutazioni di Massimiliano Allegri durante il ritiro dei partenopei, come confermano Corriere dello Sport e Giornale di Sicilia.

Anche a centrocampo il lavoro non è concluso. Nonostante gli arrivi di Estévez e Hernani, resta vivo l'interesse per Simone Trimboli del Mantova. Sia il Corriere dello Sport sia il Giornale di Sicilia confermano che il classe 2002 continua a essere uno degli obiettivi principali della dirigenza rosanero. La trattativa, però, resta complicata per la concorrenza di Cremonese, Avellino e Sampdoria, tutte interessate al centrocampista.

Sul fronte delle uscite, il Giornale di Sicilia sottolinea come la posizione di Claudio Gomes resti da monitorare. Il centrocampista francese potrebbe partire comunque per il ritiro soltanto per esigenze numeriche, mentre appare ormai certo che Alexis Blin non prenderà parte alla preparazione estiva. Le eventuali cessioni potrebbero consentire al club di liberare spazio per nuovi innesti nelle prossime settimane.

Intanto emergono anche nuove indiscrezioni di mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Palermo avrebbe effettuato un sondaggio per Antonio Sanabria, attaccante della Cremonese, profilo che piace anche all'estero, con interessamenti provenienti da Lanús e PAOK. Al momento si tratta di una semplice idea di mercato, senza sviluppi concreti.

Con Estévez, Cassandro e Hernani già ufficializzati, il Palermo ha iniziato a costruire le fondamenta della nuova squadra. Adesso, però, il focus della dirigenza si sposta sugli ultimi tasselli: un esterno offensivo capace di fare la differenza, un ulteriore rinforzo a centrocampo e la gestione delle uscite saranno le priorità di Carlo Osti nei giorni che precederanno l'inizio del ritiro di Santa Cristina Valgardena.