C'è anche Issiaka Kamate all'interno del toto esterni. Il nuovo sistema di gioco che il Palermo dovrebbe adottare, a partire dalla prossima stagione - ormai alle porte, necessita di rinforzi in zona offensiva, più precisamente nelle fasce. Mentre continuano i contatti con Compagnon del Venezia, il Palermo mantiene il focus su altri profili giovani e in rampa di lancio. Su Kamate è vivo anche l'interesse del Padova.

TRAMPOLINO - Quest'anno l'esordio con la prima squadra, in Coppa Italia contro il Torino. Sensazioni positive fin dai primi palloni toccati: sicurezza, guizzi, uno contro uno. Anche un assist a referto, per Bonny, quanto basta per mostrare che Kamate è uno dei pezzi pregiati della nuova Under 23 dell'Inter, nata meno di un anno fa. Al termine della stagione in Serie C 7 gol e 5 assist, e adesso il desiderio di continuità. Il classe 2004 è pronto a salutare Milano, chissà se in prestito o a titolo definitivo, per aumentare il proprio minutaggio. Tante squadre seguono da tempo il francese, anche all'estero, ma al momento risultano interessi concreti soltanto da parte di Palermo e Padova.

TRA PRESTITO E ACQUISTO - Due proposte differenti sul piatto: il Palermo, che non ha formulato alcuna offerta ufficiale, riflette su un potenziale prestito; il Padova, invece, fronteggia più fronti. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i primi contatti tra Padova e Inter riguardano un potenziale prestito, ma i biancoscudati sarebbero pronti anche ad acquistare il giocatore a titolo definitivo, qualora il prezzo fatto dall'Inter sia accessibile alle finanze del club padovano. Intanto il Palermo rimane alla finestra. I rosanero continuano a trattare per Compagnon, ma non è da escludere un tentativo diretto anche per Kamate.

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