Fumata nera nella trattativa tra Paulo Azzi e il Palermo. Il giocatore brasiliano, neopromosso con il Monza, è stato oggetto di desiderio di Modena e Palermo in questi primi scorci di calciomercato, in cui il club rosanero si è già attivato con ben tre colpi. Alla base della decisione gravitano le condizioni fisiche di Azzi, per cui il Palermo ha preso tempo per effettuare tutte le valutazioni interne. Nelle ultime ore si è deciso di non proseguire con la trattativa.

I DETTAGLI - Quali problemi fisici attanagliano il povero Azzi? Secondo quanto ricostruito negli scorsi giorni da Luca Cerchione, sul proprio profilo "X", il brasiliano è stato sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione di un'ernia nelle vertebre L4 e L5, la classica ernia al disco. Già nei giorni successivi all'operazione, Palermo e Modena si erano fatte avanti, ma entrambi i club - rosanero soprattutto - hanno voluto scavare a fondo sulla situazione. La visita specialistica post-intervento ha costretto Azzi a indossare un busto fino a qualche giorno fa, e mentre il Palermo chiudeva i colpi Estevez-Cassandro, ha chiuso anche per Hernani Jr, suo compagno al Monza nell'ultima stagione. Il DS Osti ha portato avanti l'operazione in parallelo, ma alla fine la società ha deciso di abbandonare la pista che porta all'esterno classe 94.

IL GIOCATORE VERSO MODENA - Se il Palermo si è tirato fuori dalla corsa, chi è rimasto in pista è il Modena. I canarini adesso hanno la strada spianata per poter chiudere la trattativa - al momento, l'offerta del Modena è l'unica sul piatto - e proveranno ad accelerare per completare il ritorno in Emilia del giocatore, già transitato a Modena tra il 2021 e il 2023.

Vuoi restare sempre informato su tutto quello che accade nel campionato di Serie B? Su Mediagol.it! trovi notizie, aggiornamenti e approfondimenti dedicati al torneo cadetto, una delle competizioni più equilibrate e appassionanti del calcio italiano. Dalle trattative di mercato alle decisioni degli allenatori, dalle sfide playoff e playout alla lotta per la promozione in Serie A, Mediagol.it! segue con attenzione tutte le squadre protagoniste della stagione. Risultati, classifiche, calendario, curiosità e indiscrezioni: tutto quello che serve per vivere da vicino il campionato di Serie B lo trovi su Mediagol.it! .