Trattative, rumors e percentuali delle operazioni in entrata ed in uscita relative alla sessione estiva di calciomercato 2026/2027.
VIDEO Palermo: l'eurogol di Verre, la magia di Brunori a Parma e... Il recap del 2023
TUTTE LE TRATTATIVE
ARTICOLO COSTANTEMENTE AGGIORNATO. ULTIMA MODIFICA IN DATA 15 GIUGNO 2026
Di seguito, tutte le trattative ed i sondaggi relativi alla sessione invernale di calciomercato in entrata ed in uscita del Palermo FC riassunte nel borsino di Mediagol. Per visualizzare correttamente la tabella è consigliato di leggere da un dispositivo desktop o tablet. Per leggere tutte le notizie di calciomercato clicca qui
|NOME
|COGNOME
|RUOLO
|ETÀ
|PROPRIETÀ
|LISTA BKT
|POSSIBILITÀ
|Gabriele
|GUARINO
|Dif
|22
|Empoli
|Under
|20%
|Giovanni
|BONFANTI
|Dif
|23
|Atalanta
|Under
|20%
|Daniel
|TONOLI
|Dif
|23
|Modena
|Over
|20%
|Marius
|MARIN
|Cen
|27
|Svincolato
|Over
|25%
|Nahuel
|ESTEVEZ
|Cen
|30
|Svincolato
|Over
|20%
|Simone
|TRIMBOLI
|Cen
|24
|Mantova
|Over
|20%
|Mattia
|LIBERALI
|Cen
|19
|Catanzaro
|Under
|10%
|Rui
|Modesto
|Cen
|26
|Udinese
|Over
|30%
|Davide
|BRAGANTINI
|Att
|22
|Mantova
|Under
|20%
|Tommaso
|MARRAS
|Att
|22
|Mantova
|Under
|20%
|Florinel
|COMAN
|Att
|28
|Al-Gharafa
|Over
|20%
|Stefano
|MOREO
|Att
|32
|Pisa
|Over
|20%
|Dany
|MOTA
|Att
|28
|Monza
|Over
|20%
|Ponuts
|ALMQVIST
|Att
|26
|Parma
|Over
|20%
|Zito
|LUVUMBO
|Att
|24
|Cagliari
|Over
|50%
|NOMI GIOCATORI DEL PALERMO IN USCITA
|NOME
|COGNOME
|RUOLO
|ETA'
|DESTINAZIONE
|LISTA BKT
|POSSIBILITÀ
|Alfred
|GOMIS
|Por
|32
|Svincolato
|Over
|90%
|Bartosz
|BERESZYNSKI
|Dif
|33
|Svincolato
|Over
|90%
|Alexis
|BLIN
|Cen
|29
|?
|Over
|80%
|Aljosa
|VASIC
|Cen
|24
|Avellino
|Over
|70%
|Jeremy
|LE DOUARON
|Att
|28
|?
|Over
|50%
|Giacomo
|CORONA
|Att
|22
|?
|Under
|95%
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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