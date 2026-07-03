Trattative, rumors e percentuali delle operazioni in entrata ed in uscita relative alla sessione estiva di calciomercato 2026/2027.

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TUTTE LE TRATTATIVE

ARTICOLO COSTANTEMENTE AGGIORNATO. ULTIMA MODIFICA IN DATA 15 GIUGNO 2026

Di seguito, tutte le trattative ed i sondaggi relativi alla sessione invernale di calciomercato in entrata ed in uscita del Palermo FC riassunte nel borsino di Mediagol. Per visualizzare correttamente la tabella è consigliato di leggere da un dispositivo desktop o tablet. Per leggere tutte le notizie di calciomercato clicca qui

NOME COGNOME RUOLO ETÀ PROPRIETÀ LISTA BKT POSSIBILITÀ
Gabriele GUARINO Dif 22 Empoli Under 20%
Giovanni BONFANTI Dif 23 Atalanta Under 20%
Daniel TONOLI Dif 23 Modena Over 20%
Marius MARIN Cen 27 Svincolato Over 25%
Nahuel ESTEVEZ Cen 30 Svincolato Over 20%
Simone TRIMBOLI Cen 24 Mantova Over 20%
Mattia LIBERALI Cen 19 Catanzaro Under 10%
Rui Modesto Cen 26 Udinese Over 30%
Davide BRAGANTINI Att 22 Mantova Under 20%
Tommaso MARRAS Att 22 Mantova Under 20%
Florinel COMAN Att 28 Al-Gharafa Over 20%
Stefano MOREO Att 32 Pisa Over 20%
Dany MOTA Att 28 Monza Over 20%
Ponuts ALMQVIST Att 26 Parma Over 20%
Zito LUVUMBO Att 24 Cagliari Over 50%
NOMI GIOCATORI DEL PALERMO IN USCITA
NOME COGNOME RUOLO ETA' DESTINAZIONE LISTA BKT POSSIBILITÀ
Alfred GOMIS Por 32 Svincolato Over 90%
Bartosz BERESZYNSKI Dif 33 Svincolato Over 90%
Alexis BLIN Cen 29 ? Over 80%
Aljosa VASIC Cen 24 Avellino Over 70%
Jeremy LE DOUARON Att 28 ? Over 50%
Giacomo CORONA Att 22 ? Under 95%
Palermo

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