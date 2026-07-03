Il conto alla rovescia verso l'inizio del ritiro estivo è ormai agli sgoccioli e il Palermo continua a lavorare per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa il più possibile completa. Dopo aver definito i primi innesti di esperienza, la dirigenza rosanero è impegnata su più tavoli: dalla ricerca degli esterni offensivi fino ai profili under, senza dimenticare le operazioni in uscita che saranno determinanti per completare il mercato.

Il tema principale resta quello legato alle corsie offensive, dove il Palermo è chiamato a sostituire definitivamente l'ormai sfumato obiettivo Zito Luvumbo. Come evidenzia il Corriere dello Sport, dopo aver abbandonato la pista che portava all'esterno del Cagliari, il direttore sportivo Carlo Osti continua il proprio casting, ma parallelamente ha riacceso anche l'attenzione sui giovani, ritenuti elementi fondamentali per garantire qualità e prospettiva a una rosa costruita per puntare alla promozione.

Tra i profili monitorati dal club rosanero c'è ancora Davide Bragantini, esterno classe 2003 del Mantova, autore di un'ottima crescita nelle ultime stagioni e considerato uno dei giovani più interessanti del campionato. Sempre secondo il Corriere dello Sport, resta viva anche la pista che porta al centrocampista finlandese Niklas Pyyhtia, di proprietà del Bologna dopo le esperienze in Serie B con Ternana, Südtirol e Modena. Un altro nome seguito è quello di Emanuele Rao, attaccante classe 2006 del Napoli, che però sarà valutato da Massimiliano Allegri durante il ritiro estivo prima che il club partenopeo prenda una decisione sul suo futuro.

Anche il Giornale di Sicilia conferma che la ricerca dell'esterno offensivo rappresenta la priorità assoluta del Palermo. Il quotidiano sottolinea come, nel 4-2-3-1 di Inzaghi, al momento Johnsen rappresenti l'unica certezza sulle corsie offensive. Più indietro nelle gerarchie ci sarebbero invece Gyasi e Le Douaron, entrambi chiamati a convincere il nuovo tecnico durante la preparazione estiva.

Secondo il quotidiano siciliano, i profili che raccolgono maggiore interesse sono Pontus Almqvist del Parma ed Emanuele Rao del Napoli, entrambi mancini e ritenuti ideali per giocare sulla corsia destra a piede invertito. Restano inoltre monitorati Bragantini e Marras del Mantova, valutati però molto dal club lombardo dopo l'ottima stagione disputata, oltre a Mattia Compagnon del Venezia, in cerca di maggiore spazio dopo la promozione in Serie A. Rimane sempre attuale anche la candidatura di Rui Modesto, che non proseguirà la sua avventura all'Udinese e che avrebbe il vantaggio di conoscere già l'ambiente rosanero.

Parallelamente il Palermo continua a lavorare anche sul centrocampo. Il Giornale di Sicilia conferma che Trimboli del Mantova resta uno dei principali obiettivi per rinforzare la mediana e rappresenterebbe una valida alternativa a Ranocchia grazie alle sue caratteristiche sia in fase di costruzione sia in quella di interdizione. Al momento non si registrano accelerazioni decisive, ma il giocatore continua a essere seguito con attenzione dalla dirigenza.

Sempre secondo il quotidiano, sono ormai ai dettagli due operazioni già impostate: Hernani e Tommaso Cassandro sono attesi a breve per le rispettive ufficializzazioni, con il terzino proveniente dal Como che sosterrà anche le visite mediche prima della firma.

Il mercato rosanero, però, non riguarderà soltanto gli acquisti. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, la società considera fondamentale anche il capitolo delle cessioni per alleggerire il monte ingaggi e snellire una rosa attualmente molto ampia. Blin e Gomes restano destinati a un trasferimento all'estero, così come Lund e Appuah, per il quale si registra un interesse del Rio Ave, senza che al momento siano stati compiuti passi concreti. Restano inoltre da definire le posizioni di Brunori e Diakité, mentre Desplanches, Vasic e Corona sono candidati a partire in prestito per trovare continuità. Per Buttaro, invece, il futuro dovrebbe essere in Serie C.

Infine, il Corriere dello Sport evidenzia come il Palermo continui a guardare con attenzione anche ai giovani, ritenendo gli under non semplici elementi per completare la rosa, ma risorse capaci di aumentare il livello competitivo della squadra. Una linea che accompagnerà le prossime settimane di mercato, con l'obiettivo di coniugare l'esperienza dei primi acquisti con l'inserimento di profili di prospettiva.