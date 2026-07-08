I rosanero sarebbero vicini al classe 2004 del Mantova: superata la concorrenza del Pisa.
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Blitz del Palermo che nelle ultime ore pare, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, abbia superato la concorrenza del Pisa per Tommaso Marras, classe 2004 del Mantova.
Nell'ultima stagione l'esterno destro classe 2004 ha contribuito alla salvezza della formazione biancorossa totalizzando 30 presenze condite da sette reti. Dopo numerosi rumors che lo davano ad un passo dal Pisa, nelle ultime ore il direttore sportivo Carlo Osti avrebbe superato la concorrenza.
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