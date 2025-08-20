La Sampdoria si appresta ad affrontare il terzo campionato di fila di B, dopo la salvezza raggiunta in extremis l'annata passata. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i blucerchiati avrebbero chiuso per l'arrivo di Luigi Cherubini dalla Roma, l'attaccante classe 2004 si dovrebbe trasferire in terra ligure in prestito secco.
SERIE B
Serie B, la Sampdoria chiude per un attaccante classe 2004
I blucerchiati prendono una giovane promessa dalla Roma
Potrebbe essere il secondo anno di fila in cadetteria per la punta, dopo aver indossato la maglia della Carrarese, raggiungendo la salvezza, l'anno scorso.
