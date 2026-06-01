Sollevato dall'incarico Invernizzi e non confermato Attilio Lombardo, la Sampdoria è alla ricerca del prossimo allenatore e direttore sportivo per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, come prossimo ds della società blucerchiata starebbe prendendo più quota il nome di Americo Branco, portoghese ex Fortuna Sittard ex collega di Fredberg, adesso alla Sampdoria, ed esperto di calcio africano. Branco sarebbe in vantaggio su altri profili cercati come Hemmersam.

Per quanto riguarda l'allenatore, la Sampdoria cercherebbe un profilo straniero, modello Redbull abile nell'utilizzare il 4-3-3. La società avrebbe individuato il profilo perfetto in Pepiij Lijnders, vice allenatore di Guardiola al Manchester City.

Dunque, la società blucerchiata starebbe cercando profili stranieri per rilanciarsi dopo due stagioni negative in cui le formazioni hanno spesso navigato nell'anonimato, rischiando anche la retrocessione in terza serie. Nel 2024/2025, solo il fallimento della Brescia ha salvato la Sampdoria dal terzultimo posto. L'obiettivo per la prossima stagione potrebbe essere un piazzamento ai playoff tentando la promozione in Serie A.

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