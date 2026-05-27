Dopo la salvezza conquistata in Serie B con una giornata d’anticipo, in casa Sampdoria è già tempo di programmare il futuro. La permanenza nella categoria ha permesso al club blucerchiato di evitare scenari ben più complicati e di iniziare immediatamente a pianificare la prossima stagione, che dovrà necessariamente essere diversa rispetto a quella appena conclusa. Dopo mesi segnati da difficoltà tecniche, risultati altalenanti e un clima spesso carico di tensione, la dirigenza è chiamata ora a prendere decisioni importanti per definire uomini, strategie e obiettivi del nuovo progetto sportivo. Uno dei temi principali riguarda il ruolo del direttore sportivo, snodo centrale per la costruzione della squadra e per la gestione delle operazioni di mercato.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, potrebbe essere proprio quella di oggi una giornata decisiva per il futuro dell’area tecnica blucerchiata. È infatti previsto un summit tra Jesper Fredberg e Andrea Mancini, incontro che servirà a chiarire in maniera definitiva il ruolo del dirigente e a comprendere se esistano ancora i presupposti per proseguire insieme oppure se la società sceglierà di intraprendere un percorso differente. Il confronto rappresenta un passaggio delicato ma fondamentale, perché dalle decisioni prese nelle prossime ore dipenderanno molte delle strategie future, a partire dall’impostazione del mercato estivo e dalla definizione della struttura sportiva.

Nel frattempo, sempre secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, il club starebbe valutando anche alternative nel caso in cui si arrivasse a una separazione con Mancini. Tra i nomi maggiormente seguiti ci sarebbe quello di Paolo Bravo, attuale direttore sportivo del Sudtirol, dirigente apprezzato per il lavoro svolto negli ultimi anni e per la capacità di costruire squadre competitive con risorse limitate. Accanto al suo profilo sarebbe emerso anche quello di Leandro Rinaudo, nome già conosciuto nel panorama calcistico italiano per le esperienze maturate in società importanti. Rinaudo ha infatti ricoperto ruoli dirigenziali al Mantova, alla Cremonese e soprattutto al Palermo, realtà nelle quali ha accumulato esperienza nella gestione sportiva e nelle strategie di mercato. La scelta sul nuovo direttore sportivo, o sull’eventuale conferma dell’attuale assetto, rappresenterà dunque il primo tassello di un’estate che in casa Sampdoria si preannuncia cruciale per definire il futuro del club e provare a restituire stabilità e ambizione a una piazza storicamente abituata a palcoscenici ben diversi.