Il Palermo oggi ha proseguito la preparazione svolgendo una doppia seduta, una al mattino e una al pomeriggio. In programma domani la terza amichevole della formazione di Inzaghi, che punta a riscattarsi dopo la sconfitta contro l'Ingolstadt.

IL REPORT E LE INFO SUI BIGLIETTI DI PALERMO-PARADISO FC

"È proseguita oggi al Mulin da Coi la preparazione pre campionato del Palermo.

Al mattino la squadra, divisa in due gruppi, ha svolto esercitazioni sulla didattica difensiva e esercizi con focus sul possesso palla. Nel pomeriggio i rosanero, dopo un riscaldamento con torelli, hanno effettuato un’esercitazione sulla tattica difensiva e una partita con le sponde.

Domani alle ore 17.00 al Centro Sportivo “Mulin da Coi” la squadra guidata da Filippo Inzaghi affronterà in amichevole il Paradiso.

Si ricorda che il biglietto intero per la partita si potrà acquistare esclusivamente presso la biglietteria dell’impianto sportivo al prezzo di 10 €, mentre l’accesso dei minori di 14 anni sarà a titolo gratuito. La vendita dei tagliandi sarà gestita direttamente dagli organizzatori locali.

Il live streaming della gara sarà disponibile sul sito ufficiale del Palermo FC."