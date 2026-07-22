Dopo numerosi rumors che davano Rao vicinissimo al Palermo, nelle ultime ore - secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia - lo scenario sarebbe cambiato drasticamente. Infatti, non si sarebbero create le condizioni tecniche ed economiche necessarie per arrivare a un'intesa e la società ha scelto di indirizzare le proprie attenzioni verso altri profili. Sul classe 2006, si sarebbero registrati anche i contatti del Pisa che avrebbero reso il percorso verso la definizione della trattativa molto più complesso.

Per questo motivo, il Palermo avrebbe preferito non prolungare ulteriormente i tempi e concentrarsi su alternative considerate più percorribili, tra queste c'è sicuramente Kamate, giovane jolly di proprietà dell'Inter. La rinuncia a Rao non cambia le prospettive del club, che continuerà a ricercare un esterno offensivo.