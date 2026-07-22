Le parole del ds dei ciociari sull'arrivo del portiere dal Palermo.
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Il direttore sportivo del Frosinone, Castagnini, ha rilasciato una intervista a TMW soffermandosi anche sull'arrivo di Desplanches in prestito secco dal Palermo:
Desplanches e Palmisani sembrano portieri simili tra loro."Se prendevo un portiere già fatto, o forte, era la stessa cosa. Con Desplanches abbiamo messo dentro un profilo competitivo, che possa eventualmente giocare anche lui. Ma nel calcio c'è sempre la competizione".
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