Il direttore sportivo del Frosinone, Castagnini, ha rilasciato una intervista a TMW soffermandosi anche sull'arrivo di Desplanches in prestito secco dal Palermo:

Desplanches e Palmisani sembrano portieri simili tra loro."Se prendevo un portiere già fatto, o forte, era la stessa cosa. Con Desplanches abbiamo messo dentro un profilo competitivo, che possa eventualmente giocare anche lui. Ma nel calcio c'è sempre la competizione".