Le formazioni ufficiali della terza amichevole dei rosanero
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Sta per cominciare la terza amichevole del pre campionato del Palermo. La gara vedrà di fronte l'FC Paradiso, militante in terza divisione svizzera. Il match, che andrà in scena alle 17:15 - posticipato di 15 minuti dall'orario precedentemente annunciato - sarà visibile sul sito ufficiale del Palermo, previa registrazione.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
Tramite un comunicato, la società rosanero ha diramato la formazione ufficiale per la sfida:
1 Fortin, 3 Augello, 6 Gomes, 11 Gyasi, 13 Bani (C), 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 23 Hernani, 24 Estevez, 29 Peda, 84 Cassandro.
A disposizione: 63 Balaguss, 66 Joronen, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 14 Vasic, 18 Avena, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 30 Bertolino, 32 Ceccaroni, 35 Sciortino, 78 Balsamo, 80 Squillacioti, 96 Magnani, 99 Anghileri.
Allenatore: Inzaghi.
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