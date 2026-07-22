Oggi il Palermo, alle 17, affronterà il Paradiso FC con l'obiettivo di riscattarsi e di dare risposte significative dopo la sconfitta contro l'Ingolstadt. Nella sfida contro la formazione tedesca la squadra di Inzaghi ha sofferto di una condizione fisica insufficiente e una differenza di preparazione notevole. Il nuovo modulo, il 4-2-3-1, non ha dato risposte positive: i rosanero per larghi tratti della gara non hanno creato nulla in fase offensiva e non sono riusciti a limitare le avanzate avversarie nel miglior modo possibile.

Anche il Paradiso FC - squadra di terza serie svizzera - come l'Ingolstadt viene da dieci giorni di preparazione in più del Palermo. La squadra di Inzaghi dovrà essere brava nel fare emergere il migliore tasso tecnico presente in rosa rispetto agli svizzeri, come accaduto l'anno scorso in cui i rosanero vinsero 5-1 in amichevole sempre contro il Paradiso FC.

Il tecnico ex Milan oggi utilizzerà, ancora una volta, il 4-2-3-2 per valutare uomini e meccanismi, pur aspettando ancora alcuni rinforzi fondamentali, come l'esterno offensivo destro, il vice Pohjanpalo e il vice Augello.

Tra i pali ci dovrebbe essere la novità Mattia Fortin, che si dividerà il minutaggio con Jesse Joronen. In difesa sono attesi nuovi esperimenti: dopo aver schierato Bani al fianco di Magnani contro il Gherdëina e di Peda contro l'Ingolstadt, stavolta potrebbe essere Ceccaroni a completare la coppia centrale. A centrocampo, invece, le gerarchie sembrano prendere forma. Inzaghi continua a lavorare sulle coppie Estevez-Gomes e Segre-Ranocchia, con Claudio Gomes che ha dato segnali positivi mettendosi in evidenza nell'ultima seduta d'allenamento con una doppietta nella partitella.

Al di là del risultato, l'obiettivo principale sarà verificare i progressi del nuovo assetto tattico. L'attenzione sarà rivolta soprattutto agli esterni offensivi, chiamati a migliorare l'intesa con i terzini, il trequartista e il centravanti. Il tecnico punta a rendere più fluida la manovra, sfruttando le sovrapposizioni sulle fasce, una migliore circolazione del pallone e una maggiore incisività negli ultimi metri, dopo che nell'ultima amichevole il Palermo aveva creato poche occasioni senza riuscire a centrare lo specchio della porta.

L'amichevole, come le due precedenti, sarà visibile nel sito ufficiale del Palermo FC con il collegamento che partirà dalle 16:45.