Il Palermo continua a lavorare sul calciomercato con l'obiettivo di consegnare a Filippo Inzaghi una rosa il più possibile completa prima dell'inizio della stagione. Tra trattative in entrata e possibili uscite, il direttore sportivo Carlo Osti porta avanti diversi tavoli contemporaneamente, mentre il ritiro di Santa Cristina continua a fornire indicazioni utili anche sulle valutazioni interne.

La trattativa più vicina alla conclusione resta quella per Andrea Bozzolan. Il terzino sinistro della Reggiana è ormai a un passo dal vestire la maglia rosanero e arriverà in prestito, formula resa necessaria dal diritto di recompra mantenuto dal Milan. Il classe 2004 sarà il vice di Tommaso Augello, andando a colmare una lacuna che il Palermo aveva deciso di non coprire nella scorsa stagione dopo la partenza di Lund. A riferirlo sono Corriere dello Sport, Giornale di Sicilia e Gazzetta dello Sport.

Sul fronte offensivo resta vivo il pressing per Emanuele Rao. L'esterno classe 2006 del Napoli continua a essere uno degli obiettivi principali del Palermo, ma nelle ultime ore si è inserito con decisione il Pisa. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club toscano ha già inviato al Napoli la propria proposta di prestito e offerto al giocatore un contratto da circa 400 mila euro annui. Il Giornale di Sicilia aggiunge che le offerte economiche di Palermo e Pisa sarebbero sostanzialmente identiche e che la decisione finale spetterà al calciatore, d'intesa con il Napoli, che valuterà la destinazione migliore per la sua crescita.

Parallelamente resta sotto osservazione Issiaka Kamate, talento dell'Inter Under 23. Il profilo piace molto alla dirigenza rosanero, anche se sia il Corriere dello Sport sia il Giornale di Sicilia precisano che non rappresenta l'unica opzione per rinforzare le corsie offensive.

In attesa dei nuovi innesti, dal ritiro arrivano indicazioni incoraggianti su Claudio Gomes. Il centrocampista francese, che prima dell'inizio della preparazione sembrava destinato alla cessione, si sta mettendo in evidenza agli ordini di Inzaghi. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il classe 2000 è tra i più brillanti della preparazione, ha già ritrovato la migliore condizione dopo un problema alla caviglia e potrebbe ritagliarsi uno spazio importante, soprattutto qualora il tecnico decidesse di utilizzare anche una mediana a tre. Essendo inoltre un giocatore bandiera, la sua permanenza non inciderebbe sulla lista Over.

Situazione diversa invece per Jérémy Le Douaron. L'attaccante francese continua a essere monitorato dal Troyes, società appartenente al City Football Group. Secondo il Giornale di Sicilia, però, un'eventuale cessione potrà essere presa in considerazione soltanto dopo l'arrivo di un nuovo attaccante, motivo per cui ogni discorso resta al momento congelato.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, non si registrano novità sostanziali su Matteo Brunori. La Gazzetta dello Sport parla di un interesse della Sampdoria, che non escluderebbe un ritorno dell'attaccante siciliano, mentre il Giornale di Sicilia sottolinea come la situazione resti ferma. Restano inoltre da definire i futuri di Kristoffer Lund, Ali Diakité e Dimitrios Nikolaou, tutti seguiti da club esteri.

Capitolo a parte per Aljosa Vasic. Il centrocampista serbo continua ad avere numerosi estimatori in Serie B e, secondo il Giornale di Sicilia, il Südtirol è leggermente avanti rispetto alla concorrenza. Sul giocatore restano comunque vigili anche Pisa, Catanzaro, Empoli, Vicenza, Padova e altre società, mentre il Palermo continua a valutare quale sarà la soluzione migliore per il futuro del classe 2002.