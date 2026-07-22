Il presidente della Reggiana, Amedei, durante una intervista rilasciata a Il Resto del Carlino ha confermato l'arrivo di Bozzolan al Palermo:

«Da oggi avete poche domande a disposizione perché devo rispondere a una mail del nostro direttore sportivo Marco Bernardi, che mi sta piacendo molto, su un'operazione da concludere...»

Che operazione?

«Daremo Bozzolan al Palermo.»

Una buona cessione?

«Quando pagheranno, vi saprò dire...» (ride)