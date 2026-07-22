La diretta streaming della terza amichevole della formazione di Inzaghi.

- Palermo
Al Mubarak

VIDEO Palermo, parla il presidente del Manchester City: "Dobbiamo andare in Serie A"

Il Palermo affronta il Paradiso FC - formazione di terza serie svizzera - per testare le tattiche studiate durante i primi giorni della preparazione in Santa Cristina Val Gardena e soprattutto i meccanismi per il nuovo modulo, il 4-2-3-1.

ECCO QUI LA DIRETTA.

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