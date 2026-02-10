Sampdoria, Begic: “Il Palermo è una squadra forte, ma non siamo soddisfatti del risultato”

Le dichiarazioni del centrocampista dei liguri, autore di una rete nella sfida del Ferraris

Tjas Begic, centrocampista della Sampdoria autore di una rete nella sfida odierna contro il Palermo, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara:

Che partita è stata contro il Palermo?“Il Palermo è una squadra forte, è in alto in classifica, però penso che la nostra mentalità sia cambiata. Abbiamo già dimostrato che possiamo giocare contro tutti e che possiamo vincere ogni partita in Serie B. L’ultimo periodo ha fatto vedere chiaramente questa crescita.”

Resta però un po’ di rammarico per come è finita.“Sì, perché alla fine stavi vincendo 3-1 e devi essere intelligente e portare a casa i tre punti. Non ci siamo riusciti e quindi resta un gusto amaro. Detto questo, è comunque un punto importante che, prima della partita, probabilmente avremmo accettato.”

Ma per come si è sviluppata la gara, il pareggio sta stretto.“Esatto, io non sono felice perché penso che meritavamo di più per la qualità della partita che abbiamo fatto. Abbiamo dimostrato che vogliamo giocare e che potevamo anche vincere. Per questo, anche se il Palermo è in alto, non siamo troppo soddisfatti.”

Due gol pesanti a livello personale.“Per me valgono tanto, sono gol importanti e positivi, ma la cosa più importante resta la prestazione della squadra. Sono felice di poter aiutare la squadra con i miei gol, anche se sarei stato molto più felice portando a casa i tre punti.”

Alla fine resta solo un punto.“Sì, la partita era sull’1-1, poi siamo passati subito sul 2-1, ma alla fine è solo un punto. Non conta come se fossero stati tre punti in casa.”

C’è anche una dedica speciale, legata alla tua famiglia.“Mio papà, come ho già detto in un’altra intervista, è un tifoso della Samp da tantissimi anni. Da bambino, in Italia, per lui c’è sempre stata solo la Samp. Proprio per questo segnare, vivere questi momenti con i tifosi, con la squadra e con tutto lo stadio è una doppia felicità.”