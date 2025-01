Palermo: Saric ai saluti, trovato l’accordo per la cessione

Dario Saric, dopo una stagione complicata al Palermo, torna in Turchia.

Nelle ultime ore si erano intensificati i rumors di mercato, che vedevano Sampdoria , Cesena , Frosinone e Salernitana interessate al giocatore. Tuttavia, Saric ha scelto il Bodrumspor, club neo-promosso in massima serie che si trova attualmente in zona retrocessione.

Per Saric si tratta di un ritorno in un campionato che conosce già bene, avendo militato nell’Antalyaspor in passato.