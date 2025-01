Calciomercato Palermo, Osti e l’enigma Gomes: quale futuro per Claudio? La situazione

Dionisi non vorrebbe certamente privarsi del duttile interno giunto in Sicilia dal circuito City, Gomes potrebbe comprensibilmente essere tentato da un’esperienza in Serie A.

Cercare l’origine del cortocircuito e ripristinare convinzione ed autostima in seno alla squadra: il lavoro del nuovo ds rosanero, Carlo Osti, si dipana su un doppio binario.

Psicologico e motivazionale, attraverso una serie di confronti con i calciatori attualmente in organico, e strettamente manageriale con rifinitura e potenziamento della rosa in sede di calciomercato invernale. Dopo aver restituito fiducia, leadership e centralità nel progetto tecnico al bomber Matteo Brunori, creando le premesse per un colloquio franco e costruttivo con il coach Alessio Dionisi, il dirigente veneto dovrà sciogliere altri nodi focali su alcuni big del Palermo edizione 2024-2025.

Tutto aperto per quanto concerne il futuro del centrocampista francese, Claudio Gomes, uno degli elementi più continui e performanti per rendimento nel deludente girone d’andata dei rosanero. Se una decina di giorni addietro la cessione di Gomes appariva scenario molto probabile, ad oggi nessuna ipotesi può essere esclusa a priori da qui al termine della sessione.

L’avvento dell’esperto manager ex Lazio e Atalanta, tra le altre, ha parzialmente rasserenato il clima e portato nuova energia nel gruppo squadra. I dialoghi ed i confronti senza filtri tra dirigenza, area tecnica e calciatori sembra abbiano generato nuova coesione e comune voglia di ripartire di slancio, mettendosi alla spalle il periodo negativo.

Dionisi non vorrebbe certamente privarsi del duttile interno giunto in Sicilia dal circuito City, Gomes potrebbe comprensibilmente essere tentato da un’esperienza in Serie A.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, al netto di numerosi sondaggi interlocutori non vi sarebbero al momento interessamenti concreti o proposte effettive arrivate sul tavolo del CFG per il cartellino del classe 2000.

Profilo tenuto in considerazione ed apprezzato dallo scouting del Parma e non solo, nella consueta attività di monitoraggio sul mercato, ma ad oggi, nessun contatto o passo significativo che possa preludere ad una trattativa tra Palermo e club ducale. Estimatori anche in Francia per Gomes, schermo dinamico, sagace e lineare a protezione della retroguardia. Non un playmaker puro, ma un centrocampista eclettico, propenso al pressing e performante nella riconquista della sfera. Non solo interdizione, ma anche segnali di tangibile crescita nella gestione della sfera in transizione.

Cambio di passo, senso geometrico sul breve, qualche buona giocata in verticale in questa prima parte di stagione in cui ha anche segnato il primo gol ufficiale con la maglia del Palermo. Il club di viale del Fante valuta il cartellino di Gomes intorno ai due milioni, ma l’ipotesi di una sua permanenza nel capoluogo siciliano, alla luce dei nuovi scenari in casa rosanero, non è affatto da escludere.

Palermo-Gomes, partita aperta: il futuro del classe 2000 è ancora tutto da scrivere…