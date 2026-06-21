L'ex calciatore della Reggina si appresta a guidare la formazione ligure.
VIDEO Palermo, parla il presidente del Manchester City: "Dobbiamo andare in Serie A"
La Sampdoria continua la ricerca al prossimo allenatore. L'obiettivo per la prossima stagione è, con ogni probabilità, migliorare quanto fatto la scorsa stagione magari con la qualificazione ai playoff.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società ligure avrebbe individuato il profilo perfetto in Bernando Corradi.
L'ex calciatore della Lazio, potrebbe allenare per la prima volta una prima squadra. Infatti, dopo esperienze nelle giovanili della nazionale italiana, tra il 2017 e il 2025, Corradi ha svolto il ruolo di collaboratore tecnico al Milan, senza avere mai guidato una prima squadra.
Per la Sampdoria il nome di Corradi, ovviamente, non rappresenta una assoluta certezza ma una scommessa su cui puntare. Per l'ex Cagliari, invece, la eventuale esperienza alla Sampdoria sarebbe per la sua carriera una partenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA