Il lavoro delsul mercato prosegue senza sosta. In attesa dell'inizio del ritiro estivo, la dirigenza rosanero sta cercando di consegnare auna rosa il più possibile completa, intervenendo soprattutto a centrocampo e sulle corsie offensive. Tra trattative avviate, piste che si scaldano e alcune uscite che potrebbero finanziare i nuovi innesti, il direttore sportivocontinua a muoversi su più tavoli.

Il nome che resta in cima alla lista per rinforzare l'attacco è quello di Zito Luvumbo. L'esterno offensivo del Cagliari, reduce dall'esperienza in prestito al Maiorca, continua a essere il profilo preferito per garantire velocità, imprevedibilità e capacità di saltare l'uomo. Secondo il Giornale di Sicilia, i contatti tra i due club sono proseguiti anche nelle ultime ore e la richiesta del Cagliari si aggira tra i 3 e i 4 milioni di euro. Le parti stanno valutando la formula migliore, con il Palermo che spinge sia per un acquisto a titolo definitivo sia per un prestito con obbligo di riscatto legato alla promozione in Serie A.

Anche il Corriere dello Sport conferma che Luvumbo resta un obiettivo concreto della società rosanero, mentre Tuttosport parla addirittura di un club siciliano vicino alla chiusura dell'operazione sia con il giocatore sia con il Cagliari, pur sottolineando come il Maiorca speri ancora di riportare l'esterno angolano in Spagna.

Alle spalle di Luvumbo restano vive diverse alternative. Il Giornale di Sicilia conferma l'interesse per Mattia Compagnon, esterno del Venezia, riscattato dal club lagunare dalla Juventus e già seguito con attenzione dal Palermo. Sul taccuino di Osti figurano anche Emanuele Rao, giovane di proprietà del Napoli, oltre a Tommaso Marras, anche se, secondo La Repubblica, quest'ultimo sarebbe seguito con particolare interesse dalla Sampdoria.

Anche il centrocampo rappresenta una priorità assoluta. Il reparto potrebbe cambiare volto soprattutto in caso di partenza di Claudio Gomes e Alexis Blin, con Giovane destinato a non essere riscattato. Per questo motivo il Palermo è al lavoro su diversi profili.

Tra questi c'è Nahuel Estevez, che, come riportano sia il Corriere dello Sport sia il Giornale di Sicilia, continua a essere uno dei principali candidati per rinforzare la mediana. L'argentino, in scadenza di contratto con il Parma, rappresenta un'opportunità importante per esperienza e qualità, con i rosanero che stanno intensificando i contatti per cercare di chiudere l'operazione.

Sempre caldo anche il nome di Hernani. Il centrocampista del Monza, già allenato da Filippo Inzaghi ai tempi della Reggina, piace molto al tecnico rosanero e viene considerato un elemento in grado di aumentare la competitività del reparto. Secondo il Corriere dello Sport, il Monza non considera il brasiliano incedibile, mentre La Repubblica sottolinea come il suo profilo rappresenti una delle opzioni più affidabili sul mercato.

Tra i giovani continua invece a piacere Alessandro Romano, talento classe 2006 della Roma. Sia il Corriere dello Sport sia il Giornale di Sicilia riferiscono che i rosanero potrebbero intensificare i contatti nei prossimi giorni, anche se la trattativa resta complicata per via della valutazione compresa tra i 7 e gli 8 milioni di euro e della concorrenza di alcuni club di Serie A. Sullo sfondo pesa anche la necessità della Roma di realizzare plusvalenze entro il 30 giugno, come evidenzia il Corriere dello Sport, che inserisce Romano tra i giovani destinati a generare liquidità per il club giallorosso.

Sempre secondo La Repubblica, tra i profili monitorati per il centrocampo resta vivo anche Marius Marin, svincolato dopo l'esperienza al Pisa, mentre non è stata del tutto abbandonata la pista che porta a Simone Trimboli del Mantova.

Per quanto riguarda la difesa, il Giornale di Sicilia conferma le valutazioni su Tommaso Cassandro del Como, Stefano Di Mario della Virtus Entella e Matteo Cocchi dell'Inter, quest'ultimo seguito anche dall'Avellino. La Repubblica aggiunge che resta vivo anche l'interesse per Giovanni Bonfanti dell'Atalanta e per Daniel Tonoli, reduce da un'ottima stagione con il Modena.

In porta, invece, è ormai vicinissimo il rinnovo di Jesse Joronen, come riferisce Tuttosport. Secondo La Repubblica, il club sta anche valutando il profilo del vice portiere, con Boris Radunovic del Cagliari e Alessandro Micai della Reggiana tra i nomi presi in considerazione.

Sul fronte delle uscite, il Corriere dello Sport ribadisce che Jacopo Segre è stato seguito da Pisa e Modena, ma il Palermo lo considera un punto fermo del progetto tecnico e non intende privarsene. Discorso diverso per Gomes, che potrebbe lasciare la Sicilia nel corso dell'estate.

Secondo il Giornale di Sicilia, invece, è destinata a concludersi l'avventura in rosanero di Matteo Brunori, Salim Diakité, Dimitrios Nikolaou e Alessio Buttaro, rientrati dai rispettivi prestiti. La priorità del club è trovare una sistemazione a titolo definitivo o con formule che prevedano un riscatto, alleggerendo così anche il monte ingaggi. Brunori piace a Sampdoria e Modena, Diakité potrebbe tornare alla Juve Stabia, mentre Buttaro è seguito dal Foggia. Più complessa, invece, la situazione di Nikolaou, per il quale al momento non sono ancora arrivate offerte concrete.

Il mercato del Palermo, dunque, continua a svilupparsi su più fronti. L'obiettivo della dirigenza è consegnare a Filippo Inzaghi una squadra il più possibile definita già per il ritiro estivo, così da iniziare immediatamente il lavoro sul nuovo progetto tecnico.