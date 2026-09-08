Ilbatte 3-1 laal “Renzo Barbera” e vola in testa alla classifica di Serie B a punteggio pieno. Al termine della sfida, Filippo Inzaghi ha analizzato la prestazione dei suoi, soffermandosi sulla gestione della gara dopo il gol della Sampdoria, sui tanti marcatori diversi e sugli infortuni. Il tecnico rosanero ha poi guardato già alla prossima trasferta contro l'Avellino.

Il Palermo torna in vetta alla classifica di Serie B.

"Siamo contenti, sappiamo che mancava da tanti anni, dal 2018, la vetta della Serie B. Godiamocela, però non abbiamo fatto niente. Ci sarà da battagliare, lo vediamo ogni partita. Siamo contenti, diamo continuità di risultati e poi questo pubblico penso che meritasse stasera di vedere il primato in classifica".

Il Palermo ha segnato almeno sette gol nelle prime tre gare di Serie B per la prima volta nella sua storia. Che dato è per te, come lo analizzi?

"È un dato importante. Secondo me stasera abbiamo fatto finalmente un passo in avanti dopo aver preso il gol. Anche se dovevamo farlo un po' prima, però sul 2-1 abbiamo gestito la palla, siamo stati meno frenetici. Abbiamo avuto il coraggio di giocare e di andare a cercare il terzo, per cui da questo punto di vista sono molto contento".

Ben sei marcatori diversi nelle prime tre giornate di campionato. Anche questo è un dato che offre un margine di sviluppo alla squadra?

"Questo è importante. Stasera sono preoccupato per i due infortuni (Hernani e Strefezza), sarebbe stata una serata perfetta. Speriamo non si siano fatti niente di grave, però i sostituti abbiamo visto che sono stati all'altezza, soprattutto anche chi è entrato nel secondo tempo. Quest'anno ci dà quella personalità di entrare nel modo giusto e di poter mettere in ghiaccio la partita".