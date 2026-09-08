Il tecnico e il centrocampista dei rosanero sono intervenuti in sala stampa nel post gara di Palermo-Sampdoria.

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VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32

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Palermo FC v Mantova 1911 - Coppa Italia

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