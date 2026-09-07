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DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo soffre ma batte la Sampdoria per 3-1 grazie ai gol di Strefezza, Pohjanpalo e Palumbo, e vola in testa alla classifica della Serie B a punteggio pieno. Si torna in campo domenica alle 15 per la sfida esterna contro l'Avellino.

PERIN 6,5 Compie alcune parate solo all'apparenza facili, ma che lo diventano solo grazie al suo ottimo senso della posizione. Sul gol di Insigne devia sulla traversa la conclusione a botta sicura di Verschaeren, ma non può nulla sul tiro al volo del numero 10 blucerchiato.

PIEROZZI 6-Dopo l'errore in disimpegno che permette a Tutino di involarsi praticamente da solo verso Perin (che respinge in presa bassa la sua conclusione), è poco reattivo sulla verticalizzazione di Tutino per Verschaeren che riesce a bucare la difesa con la complicità di Ceccaroni ma soprattutto Bani. In fase offensiva oggi è meno presente. CASSANDRO (dal 66') 6 entra col piglio giusto e fa subito densità sulla fascia.

BANI 6Sbaglia l'intervento sul passaggio di Tutino per Verschaeren, lasciandolo colpire indisturbato sulla linea dell'area piccola prima della respinta di Perin sulla traversa che si trasforma in assist per Insigne. Nel resto della partita sbaglia poco grazie anche al supporto di Ranocchia e Segre nella tasca di centrocampo.

CECCARONI 6 Soffre quando la Sampdoria gioca in velocità ed è meno partecipe alla fase offensiva. Sul gol non ha colpe specifiche anche se poteva chiudere meglio la diagonale dato che Verschaeren era l'unico terminale offensivo in quel momento.

AUGELLO 7Una pennellata perfetta per il gol di Strefezza e un quasi assist su rimessa laterale che si conferma un'arma in più di questo Palermo. Positivo anche in fase difensiva con continui raddoppi sui portatori.

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