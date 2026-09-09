Le designazioni della quarta giornata di Serie BKT: ecco chi dirigerà Avellino-Palermo.

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VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32

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Sarà Daniele Doveri a dirigere la sfida di domenica, alle 15:00, tra Avellino e Palermo, valida per la 4ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027. L’arbitro sarà assistito da Zingarelli e Bianchini, mentre il quarto uomo sarà Mastrodomenico. Al VAR ci sarà Camplone, coadiuvato da Santoro in qualità di AVAR.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

EMPOLI – AREZZO Venerdì 11/09 h. 19.00

FABBRI

DEI GIUDICI – GENTILE

IV: PERRI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

BENEVENTO – HELLAS VERONA Venerdì 11/09 h. 21.00

MARINELLI

ZANELLATI – DJURDJEVIC

IV: TROPIANO

VAR: BARONI

AVAR: VOLPI

PISA – VIRTUS ENTELLA Venerdì 11/09 h. 21.00

Hellas Verona FC v AC Milan - Serie A

FELICIANI

MASTRODONATO – CEOLIN

IV: MACCARINI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MASSIMI

VICENZA – JUVE STABIA Sabato 12/09 h. 15.00

ABISSO

CORTESE – GALIMBERTI

IV: DRIGO

VAR: SANTORO

AVAR: MAGGIONI

PADOVA – ASCOLI Sabato 12/09 h. 15.00

COLLU

POLITI – GIUGGIOLI

IV: MAZZONI

VAR: PICCININI

AVAR: PAGANESSI

SUDTIROL – MODENA Sabato 12/09 h. 15.00

TREMOLADA

LO CICERO – LAGHEZZA

IV: MACCORIN

VAR: RUTELLA

AVAR: DI VUOLO

CATANZARO – CARRARESE Sabato 12/09 h. 17.15

DI MARCO

CECCON – CHIAVAROLI

IV: LIOTTA

VAR: GHERSINI

AVAR: PRONTERA

CESENA – CREMONESE Sabato 12/09 h. 19.30

ALLEGRETTA

CECCONI – BELSANTI

IV: DI LORETO

VAR: DIONISI

AVAR: DEL GIOVANE

AVELLINO – PALERMO Domenica 13/09 h. 15.00

DOVERI

ZINGARELLI – BIANCHINI

IV: MASTRODOMENICO

VAR: CAMPLONE

AVAR: SANTORO

MANTOVA – SAMPDORIA Domenica 13/09 h. 17.15

CHIFFI

BERCIGLI – LAURI

IV: CALZAVARA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI

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