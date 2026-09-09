Le designazioni della quarta giornata di Serie BKT: ecco chi dirigerà Avellino-Palermo.
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Sarà Daniele Doveri a dirigere la sfida di domenica, alle 15:00, tra Avellino e Palermo, valida per la 4ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027. L’arbitro sarà assistito da Zingarelli e Bianchini, mentre il quarto uomo sarà Mastrodomenico. Al VAR ci sarà Camplone, coadiuvato da Santoro in qualità di AVAR.
LE DESIGNAZIONI ARBITRALIEMPOLI – AREZZO Venerdì 11/09 h. 19.00
FABBRI
DEI GIUDICI – GENTILE
IV: PERRI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PATERNA
BENEVENTO – HELLAS VERONA Venerdì 11/09 h. 21.00
MARINELLI
ZANELLATI – DJURDJEVIC
IV: TROPIANO
VAR: BARONI
AVAR: VOLPI
PISA – VIRTUS ENTELLA Venerdì 11/09 h. 21.00
FELICIANI
MASTRODONATO – CEOLIN
IV: MACCARINI
VAR: GARIGLIO
AVAR: MASSIMI
VICENZA – JUVE STABIA Sabato 12/09 h. 15.00
ABISSO
CORTESE – GALIMBERTI
IV: DRIGO
VAR: SANTORO
AVAR: MAGGIONI
PADOVA – ASCOLI Sabato 12/09 h. 15.00
COLLU
POLITI – GIUGGIOLI
IV: MAZZONI
VAR: PICCININI
AVAR: PAGANESSI
SUDTIROL – MODENA Sabato 12/09 h. 15.00
TREMOLADA
LO CICERO – LAGHEZZA
IV: MACCORIN
VAR: RUTELLA
AVAR: DI VUOLO
CATANZARO – CARRARESE Sabato 12/09 h. 17.15
DI MARCO
CECCON – CHIAVAROLI
IV: LIOTTA
VAR: GHERSINI
AVAR: PRONTERA
CESENA – CREMONESE Sabato 12/09 h. 19.30
ALLEGRETTA
CECCONI – BELSANTI
IV: DI LORETO
VAR: DIONISI
AVAR: DEL GIOVANE
AVELLINO – PALERMO Domenica 13/09 h. 15.00
DOVERI
ZINGARELLI – BIANCHINI
IV: MASTRODOMENICO
VAR: CAMPLONE
AVAR: SANTORO
MANTOVA – SAMPDORIA Domenica 13/09 h. 17.15
CHIFFI
BERCIGLI – LAURI
IV: CALZAVARA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PAGANESSI
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