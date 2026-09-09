Secondo infortunio, gravissimo, nel giro di pochi mesi per il classe 2001.
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Quanta sfortuna per l'ex Palermo Mattia Felici che, uscito anzitempo nella sfida contro il Lecce, ha effettutato il controllo nella giornata odierna con un risultato disastroso: rottura del legamento crociato. Per l'ex rosanero si tratta della seconda volta in carriera, infatti, Felici aveva riportato l'identico infortunio a dicembre 2025 per poi ritornare, a fine stagione, a giugno. Tantissima sfortuna per il classe 2001, che, nei prossimi giorni, verrà sottoposto a intervento chirurgico.
IL REPORT CLINICO
"A seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in occasione della gara Cagliari-Lecce, Mattia Felici ha svolto nella mattinata odierna accertamenti diagnostici ed esami strumentali presso la clinica Villa Stuart di Roma, che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni".
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