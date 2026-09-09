La sfida valida per la quarta giornata del campionato di, inizialmente in programma domenica 13 settembre alle ore 15.00, è stata spostata alle

La decisione è stata ufficializzata nella giornata di oggi dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, con il presidente Paolo Bedin che ha disposto la variazione dell'orario della gara in programma allo stadio Partenio.

Alla base della modifica c'è anche il tema delle condizioni di gioco sui terreni sintetici e delle temperature nelle ore più calde della giornata. Dopo il recente caso Bozhinov, la Lega B ha infatti deciso di evitare la disputa alle ore 15 delle partite sui campi in erba artificiale, con l'obiettivo di ridurre i possibili rischi legati al caldo e alle condizioni del terreno.

Avellino-Palermo, dunque, non è stata rinviata a un'altra giornata, ma soltanto posticipata di due ore e un quarto. Il fischio d'inizio è ora fissato per le 17.15 di domenica 13 settembre.

La modifica è stata formalizzata attraverso un comunicato ufficiale della Lega B, che ha disposto la variazione «a parziale modifica» del precedente programma della quarta giornata.

Il nuovo programma:

Domenica 13 settembre 2026 – ore 17.15AVELLINO – PALERMO(anziché domenica 13 settembre 2026, ore 15.00)

La sfida tra biancoverdi e rosanero resta quindi confermata per domenica, ma con un nuovo orario.