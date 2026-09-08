è stato tra i protagonisti del successo del Palermo sulla Sampdoria. Il centrocampista rosanero ha raccontato le emozioni vissute al termine della gara, soffermandosi sulla reazione della squadra dopo il gol degli avversari, sull'abbraccio dei compagni e sul momento della formazione di Inzaghi, già proiettata verso la trasferta di Avellino.

Antonio, il Palermo batte la Sampdoria 3-1: che partita è stata?

"Siamo partiti molto bene, siamo andati avanti di due gol. Nel secondo tempo la Sampdoria è una squadra fortissima, quindi ci stava la reazione della Samp. Abbiamo preso gol, ma siamo stati bravi a non disunirci e a non concedere più nulla. Alla fine siamo stati bravissimi a chiudere".

Ci racconti l'emozione di aver chiuso la partita nei minuti finali, con l'abbraccio di tutta la squadra che ha sigillato la vittoria?

"Sapevamo dell'importanza della partita, quindi credo che ci sia stato un momento di felicità in tutta la squadra e in tutto lo stadio. Fare gol in questo stadio è una delle cose più belle che possa succedere a un giocatore. Spero di farne altri e regalare altre gioie".

Cinque vittorie di fila, punteggio pieno in campionato. Che momento è per la squadra? Come si vive questa situazione all'interno dello spogliatoio?

"Sicuramente siamo partiti benissimo, come hai detto te, cinque vittorie. Dobbiamo essere bravi a tenere la testa bassa e continuare a lavorare, perché il campionato è talmente lungo che appena abbassi un attimo la guardia ti ritrovi dietro le squadre fortissime. Quindi dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare e poi alla fine vedremo dove arriveremo".

Con quale spirito si prepara la prossima gara di Avellino in trasferta?

"Adesso bisogna andare a casa e riposare un attimo. Da domani pensiamo all'Avellino. Sappiamo che ci aspetterà una battaglia sul sintetico. Dobbiamo farci trovare pronti, perché l'Avellino è una squadra forte, hanno fatto dei grandi acquisti. Quindi lavoreremo bene questa settimana sicuramente per arrivare al massimo".