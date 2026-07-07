Continua a muoversi il mercato in Serie B. Dopo giornate di voci e - poche - ufficialità, iniziano a delinearsi alcuni movimenti di mercato. In particolare, tra le squadre più desiderose di allestire una rosa all'altezza c'è la Sampdoria. I blucerchiati sono alla ricerca di profili in grado di alzare il livello tecnico della rosa, al momento scarna di elementi dopo aver perso alcuni protagonisti, visto il termine del prestito.

LA SAMP BATTE UN COLPO

Il DS Americo Branco è vicino al primo colpo della sessione: Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, domani l'ex Napoli firmerà il suo contratto annuale con opzione. Il 35enne ha dimostrato nell'ultima Serie B di avere ancora tanto da dare in questa categoria: 5 reti e 3 assist in meno di 1000 minuti e 13 gettoni. Un rinforzo che si prospetta importante per la Samp, in cerca di migliorare la rosa.

LA CARRIERA DI ISNIGNE

L'esterno non ha bisogno di molte presentazioni, visti i suoi importanti pregressi. Bandiera del Napoli, con cui ha giocato più di 430 partite, segnando più di 120 e servendo 95 assist, il classe 1991 si è consacrato come uno dei migliori esterni d'Italia grazie a gol e giocate di spessore, dimostrandosi ancora ben in forma lo scorso anno, dopo esser ritornato in Italia nella "sua" Pescara, con cui aveva conquistato la Serie A nel 2012. E adesso una nuova avventura in una piazza ambiziosa come quella blucerchiata.

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