In trasferta con Mediagol: Sampdoria-Palermo (stadio Luigi Ferraris), guida breve per i tifosi

L’impianto di Genova, conosciuto anche come “Marassi” , dal nome del quartiere in cui sorge, fu realizzato nel 1910 e inaugurato ufficialmente il 22 gennaio 1911 .

Lo stadio è intitolato a Luigi Ferraris, ingegnere e calciatore italiano nato il 18 novembre 1887 a Genova e morto il 23 agosto 1915 durante la Prima Guerra Mondiale. È noto soprattutto per essere stato uno dei fondatori del Genoa Cricket and Football Club, una delle squadre più antiche e prestigiose d'Italia. Ferraris giocò come difensore per il Genoa, contribuendo ai numerosi successi della squadra nei primi anni del calcio italiano.