Sampdoria-Palermo, il pre-partita: tre punti cruciali per il rilancio definitivo

L'analisi dell'imminente sfida tra Sampdoria e Palermo

Mediagol ⚽️ 7 marzo - 14:22

Il Palermo si prepara ad affrontare la Sampdoria per cercare la terza vittoria consecutiva, dopo quelle contro Cosenza e Brescia, in una sfida che si prospetta molto combattuta.

L'ANALISI DEL MATCH — I blucerchiati sono una delle più grandi delusioni del campionato: partiti come una delle grandi favorite, adesso l'obiettivo primario è il mantenimento della categoria. Dopo l'esonero quasi immediato di Pirlo e di Sottil, i liguri si sono affidati a un tecnico molto pragmatico come Semplici che, nonostante le enormi difficoltà, sta risolvendo qualche problema antecedente al suo arrivo. I numeri sottolineano le grandi lacune riscontrate anche con l'ex Cagliari sulla panchina: solo due le vittorie conquistate negli ultimi 5 mesi. I problemi più importanti derivano da un attacco che non ha performato come ci si aspettava, con soli 31 gol fatti e una media di occasioni create di 1.79 a match. Dati non certo pronosticabili in estate, dopo l'arrivo di Tutino e Coda, che sulla carta avrebbero dovuto formare una coppia da trenta gol abbondanti. La situazione invece è totalmente capovolta, con l'ex rosanero che ha probabilmente concluso la stagione dopo l'infortunio rimediato contro il Mantova. Il terzo marcatore all-time della Serie B, invece, non sembra essere più al centro del progetto con i soli 45 minuti giocati nelle ultime cinque sfide. La fase difensiva non è stata delle migliori, ma adesso la cura Semplici sembra star facendo effetto: soli tre gol subiti nelle ultime cinque partite, segno di un reparto in netta crescita rispetto a prima.

I blucerchiati hanno effettuato colpi molto interessanti nel mercato di gennaio: Cragno per la porta, Curto, Altare e Beruatto per la difesa, Oudin per il centrocampo, Sibilli, Niang e Abiuso per l'attacco. Una mini rivoluzione quella messa in atto dal ds Accardi, dopo il mercato estivo che ha deluso le aspettative di dirigenza e addetti ai lavori. Sicuramente i liguri ne sono usciti rinforzati, ma non sembra essere del tutto bastato per placare i risultati negativi: 11 punti nelle ultime dieci partite, un ritmo non ottimale per la rincorsa ad un posto play-off. L'ultimo periodo è stato certamente più positivo, con due vittorie e due ottimi pareggi contro il Bari e la capolista Sassuolo. Tre punti nell'imminente sfida riancenderebbero le speranze play-off e farebbero respirare i liguri rispetto alla lotta per non retrocedere. Al momento la squadra di Semplici si trova al quindicesimo posto in classifica con 30 punti, alla pari di Brescia e Sudtirol, in piena zona play-out.

Il Palermo si presenta al match con tanta voglia di continuare l'ottimo momento di forma: 17 punti conquistati nelle ultime dieci e corsa alle prime posizioni riaccesa, grazie anche alle ottime operazioni in entrata del Ds Osti, chiamato a migliorare un mercato estivo sotto le aspettative, come il suo collega dei blucerchiati. I rosanero sono in cerca della terza vittoria consecutiva che manca dalla scorsa stagione, per continuare la rincorsa alle prime posizioni, dopo aver ritrovato certezze anche nei giocatori già presenti prima di gennaio: Blin e Verre su tutti hanno alzato il livello di prestazioni, portando così esperienza, classe ed estro (soprattutto l'ex Sampdoria). Dionisi ha anche ritrovato capitan Brunori, tornato al centro del progetto e che ha dimostrato un ottimo feeling con Pohjanpalo, il colpo da 90 del mercato. Occhi puntati proprio sul finlandese: dopo i tre gol consecutivi è in cerca del quarto. L'ex Venezia ha timbrato il cartellino per ben tre volte nell'ultima sfida contro i blucerchiati lo scorso anno.

Certamente il Palermo non si può dire soddisfatto del campionato fatto fino ad ora, ma altri tre punti rilancerebbero definitivamente i siciliani per le zone nobili della classifica. Con 38 punti, la squadra dell'ex Sassuolo occupa l'ottava posizione al pari del Bari, sperando di diminuire il divario con le prime, già assottigliato nel corso delle ultime settimane: quattro punti dal quinto posto occupato dalla Cremonese, cinque dal quarto in cui si trova il Catanzaro.

La sfida non sarà certamente scontata, il clima rovente del "Ferraris" spingerà in favore dei blucerchiati, che potranno contare su un pubblico sempre molto caloroso e voglioso di riscatto. D'altra parte i rosanero non hanno voglia di fermarsi e anzi, desiderano continuare la cavalcata che potrebbe portare a scenari impensabili fino a pochissime settimane fa. L'epilogo del match è tutt'altro che scontato, ma l'unica cosa certa è che da questi tre punti passano molte speranze per il finale di campionato di entrambe le compagini.