La Sampdoria riparte, ma lo fa attraverso un nuovo cambiamento interno. Dopo aver conquistato la permanenza in Serie B e archiviato una stagione vissuta tra grandi difficoltà e momenti di forte tensione, il club blucerchiato è al lavoro per ridefinire la propria struttura dirigenziale in vista del prossimo campionato. E le prime decisioni sembrano già segnare una netta discontinuità rispetto al recente passato.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Andrea Mancini non sarà più il direttore sportivo della Sampdoria. Una scelta che segna la fine del suo percorso all’interno dell’area tecnica blucerchiata, maturata in una fase delicata per la società, chiamata a gestire un’annata complicata sotto il profilo sportivo e organizzativo.

L’addio di Mancini rappresenta un passaggio importante perché arriva in un momento di ricostruzione e programmazione, con il club intenzionato a definire una nuova linea tecnica e dirigenziale per evitare di rivivere le difficoltà dell’ultima stagione. Dopo una salvezza raggiunta tra mille ostacoli, la proprietà vuole infatti gettare basi più solide e dare maggiore stabilità a tutto il progetto.

Ma non sarà l’unica uscita. Ai saluti ci sarebbe infatti anche Giovanni Invernizzi, figura storicamente legata ai colori blucerchiati e da anni presente all’interno dell’organigramma del club come coordinatore dell'area tecnica. La sua uscita rappresenterebbe un ulteriore segnale del cambiamento in atto, quasi un nuovo inizio per una società che vuole riorganizzarsi in profondità.

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