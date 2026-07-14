Negli ultimi giorni si stavano facendo sempre più insistenti rumors che vedevano Brunori verso un ritorno all'Arezzo. Nelle scorse ore, però, è arrivato il direttore sportivo, Aniello Cutolo, della stessa società toscana a smentire categoricamente tramite una intervista de La Nazione: "Non c’è alcun fondamento. Non ho mai avanzato alcuna richiesta o trattativa per Matteo, che ha parametri spropositati per la nostra realtà. Dopo l’arrivo di Cerri, per il momento, altri centravanti non arriveranno”