Il direttore sportivo della società toscana smentisce i rumors che davano l'ex capitano dei rosanero all'Arezzo.

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VIDEO Ritiro Palermo, allenamento in solitaria per Brunori

Negli ultimi giorni si stavano facendo sempre più insistenti rumors che vedevano Brunori verso un ritorno all'Arezzo. Nelle scorse ore, però, è arrivato il direttore sportivo, Aniello Cutolo, della stessa società toscana a smentire categoricamente tramite una intervista de La Nazione: "Non c’è alcun fondamento. Non ho mai avanzato alcuna richiesta o trattativa per Matteo, che ha parametri spropositati per la nostra realtà. Dopo l’arrivo di Cerri, per il momento, altri centravanti non arriveranno”

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