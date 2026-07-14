Il direttore sportivo della società toscana smentisce i rumors che davano l'ex capitano dei rosanero all'Arezzo.
VIDEO Ritiro Palermo, allenamento in solitaria per Brunori
Negli ultimi giorni si stavano facendo sempre più insistenti rumors che vedevano Brunori verso un ritorno all'Arezzo. Nelle scorse ore, però, è arrivato il direttore sportivo, Aniello Cutolo, della stessa società toscana a smentire categoricamente tramite una intervista de La Nazione: "Non c’è alcun fondamento. Non ho mai avanzato alcuna richiesta o trattativa per Matteo, che ha parametri spropositati per la nostra realtà. Dopo l’arrivo di Cerri, per il momento, altri centravanti non arriveranno”
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Palermo
Palermo, Corona va all'Entella e Bozzolan si avvicina: le notizie di oggi
Palermo
Palermo, Cassandro: "Voglio fare bene e conquistare la Serie A"
Palermo
Palermo, Corona ceduto in prestito alla Virtus Entella: il comunicato
Palermo
Palermo, Desplanches va in A: fatta per il prestito al Frosinone
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti