Brighton-Chelsea, le probabili formazioni: De Zerbi sfida Pochettino, c’è Palmer

E' tutto pronto per la sfida tra Brighton e Chelsea, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Premier League. Il match si disputerà questa sera alle ore 20:45 al Falmer Stadium. La squadra di Roberto De Zerbi, posizionata al decimo posto in classifica, non ha più obiettivi per quella che è la stagione e punta a chiudere al meglio, dopo le imprese dello scorso anno. D'altro canto, c'è il club di Mauricio Pochettino, settimo e desideroso di qualificarsi per le prossime competizioni europee. Al momento sarebbe Conference League e dopo tre successi consecutivi il quinto posto occupato dal Tottenham dista sei lunghezze.

DOVE VEDERE IL MATCH

Il match Brighton-Chelsea è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.