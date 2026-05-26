L'ultima giornata di Premier League ha chiuso l'avventura di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City. Difficile quantificare l'impatto del catalano nel calcio inglese, basterebbero i trofei (20 in 10 anni, due trofei a stagione di media). I Citizens hanno accolto la richiesta di Guardiola di porre fine alla sua avventura a Manchester, e non ha già annunciato il nuovo tecnico: Enzo Maresca.

Addio a cinque membri dello staff

Insieme a Guardiola, salutano anche cinque membri del suo staff. Spicca il nome di Pep Lijnders, ex vice di Klopp, arrivato soltanto un anno fa alla corte di Pep. Oltre all'olandese salutano anche Kolo Touré, il preparatore atletico Lorenzo Buenaventura, il consigliere personale di Guardiola, Manel Estiarte, e il preparatore dei portieri Xabi Mancisidor.

La stagione è appena finita, ma a Manchester, sponda Citizens, è pronta la rivoluzione dopo l'addio di Guardiola.