Alle battute finali la trattativa che porterà Ederson al Manchester United. Il centrocampista brasiliano, escluso da Carlo Ancelotti per il mondiale, lascerà Bergamo nei prossimi giorni. Direzione: Manchester, sponda United. Accordo già definito da tempo, cessione concordata secondo il volere del giocatore, che non è sceso in campo nelle gare finali del campionato.

Il brasiliano è pronto a trasferirsi ai Red Devils per una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Lo scambio di documenti è in corso con l'Atalanta, quindi è questione di poche ore - o giorni - ed Ederson potrà firmare il proprio contratto con il Manchester United. Sul brasiliano era caldo l'interesse dell'Atletico Madrid, ma nell'ultimo periodo è arrivato il sorpasso definitivo dei rossi di Manchester.

Ederson firmerà un contratto quinquennale, fino al 2031, e percepirà 5 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore è pronto a diventare una pedina preziosa nel centrocampo del Manchester United, che ha salutato un pilastro della metà campo come Casemiro. Ederson saluta Bergamo dopo quattro anni, in cui è diventato uno dei centrocampisti migliori del campionato di Serie A, soprattutto grazie al lavoro di Gian Piero Gasperini.

L'Atalanta è già a caccia del sostituto, anche se al momento si parla di semplici supposizioni. Il nuovo direttore sportivo degli orobici, Cristiano Giuntoli, deve prima consultare Sarri, prossimo allenatore della Dea, per poter individuare i colpi giusti per adattarsi al gioco del tecnico toscano.

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