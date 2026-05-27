Il brasiliano potrebbe presto salutare Bergamo
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Atalanta potrebbe presto salutare una delle sue figure chiavi. Infatti, il Manchester United avrebbe chiuso per Ederson.
Il centrocampista, a Bergamo da qualche anno, si è sempre contraddistinto per ottime prestazioni contribuendo a campionati di alta qualità e alla vittoria della Europa League.
L'operazione, da 45 milioni di euro, dovrebbe concludersi nelle prossime ore.
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